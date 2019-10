Plus de 500 soldats débarquent à Gagetown

C’est ce qu’explique le Capitaine Richard Law, qui se préparait à accueillir sur la base militaire plus de 500 soldats de l’Armée canadienne. Une importante activité d’entraînement prend place à Gagetown du 27 au 29 octobre.

« C’est la première fois qu’on en fait un à Gagetown de cette complexité », indique le Capitaine Richard Law.

L’objectif de cet exercice est de préparer les troupes à un réel déploiement, une pratique annuelle des plus normales qui est habituellement effectuée en Alberta.

Un soldat à l'entraînement Photo : Reuters

« On a un entraînement tactique de 24 kilomètres en longueur, qui consiste en plusieurs attaques planifiées ainsi que des attaques surprises, qui vont donner un défi aux unités », explique le Capitaine Law.

« Le tout est fait avec des munitions réelles, des explosifs, ainsi que des tirs de canon et de chars d’assaut. »

Des bruits sourds devraient retentir le jour et la nuit durant l’exercice, ce qui pourrait inquiéter certains résidents. Des hélicoptères vont aussi survoler les environs.

« Il y a des chars d’assaut ainsi que des canons et des véhicules blindés légers qui vont tous tirer, on apprécie la patience et le support des communautés voisines, avec le bruit qui va probablement être un petit peu plus excessif que ce à quoi ils sont habitués », explique-t-il.

La base de Gagetown accueille chaque année quelque 10 000 personnes supplémentaires aux fins d’entraînement, selon le ministère de la Défense nationale. Ci-dessous, une démonstration de véhicules blindés dans la base en 2016. Photo : CBC

Le capitaine Richard Law demande au public de faire preuve de vigilance et surtout d’obtenir la permission du Contrôle des champs de tir si on veut circuler sur la base militaire.

« La base est ouverte au public, sous certaines conditions. Alors on sait qu’il y a quelques clubs de véhicules tout-terrain qui rentrent avec la permission du Contrôle des champs de tir. Il faut juste se rappeler que l’entrée du terrain d’entraînement est contrôlée. »