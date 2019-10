Des retards dans la signature de contrats de déneigement au MTQ

Cinq pour cent des contrats de déneigement n'ont toujours pas été octroyés par le MTQMinistère des Transports du Québec , dont une bonne partie dans la région de Chaudière-Appalaches.

Les importantes précipitations de l’hiver dernier ont découragé certains entrepreneurs, qui ont choisi d’abandonner le déneigement, souligne l’Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec ( APMLQAssociation des propriétaires de machinerie lourde du Québec ).

Les coûts pour les déneigeurs ont également explosé, puisque ces derniers doivent assumer la gestion des risques liés aux hivers instables avec beaucoup de neige, de pluie et de verglas.

À la fin de la saison dernière, beaucoup d’entreprises qui avaient des contrats avec le MTQ ont remis leur contrat, ce qui a fait que le MTQ a dû repartir en soumission sur plusieurs contrats , précise la directrice générale de l’Association, Annie Roy.

Les coûts des soumissions pour les contrats de déneigement ont augmenté pour le MTQMinistère des Transports du Québec , jusqu’à 300 % dans certains secteurs.

On a fait des analyses supplémentaires pour s’assurer que les hausses sont justifiées , explique la porte-parole du MTQMinistère des Transports du Québec Émilie Lord.

Encore du travail à faire

Ces retards dans l’octroi de contrats laissent beaucoup moins de temps aux entrepreneurs pour préparer la saison, s’inquiète la directrice de l’ APMLQAssociation des propriétaires de machinerie lourde du Québec .

Idéalement pour un entrepreneur l’octroi idéal se situerait à la fin août.

Les entrepreneurs doivent acheter ou louer des terrains pour entreposer les matériaux et les équipements, s’assurer de l’acquisition et du montage des camions et de l’approvisionnement en sel et abrasifs.

Ceux-ci doivent également embaucher de la main-d’œuvre, qui se fait de plus en plus rare.

Tout le monde va mettre l’épaule à la roue pour avoir des routes sécuritaires, mais peut-être que le niveau de service sera un petit peu moindre qu’à l’habitude , indique Annie Roy.

Le MTQMinistère des Transports du Québec se veut rassurant. On a bien confiance de pouvoir signer les contrats avant la première neige , croit Émilie Lord du ministère.

Des plans B pourraient être envisagés si certains secteurs restent à découvert, comme reprendre le contrat en régie interne, ou encore accorder des contrats de courte durée à des entrepreneurs.

Avec les informations de Marie Maude Pontbriand et Pascale Lacombe.