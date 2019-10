Des conseils juridiques gratuits pour tous en fin de semaine

C'est à l'occasion de la Clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal (JBM) en association Jeunes barreau des régions et le Jeune barreau de Québec.

Le Jeune Barreau de Montréal souhaite améliorer l'accessibilité à la justice pour les citoyens qui en éprouvent des difficultés.

Sa présidente Me Sabine Uwitonze affirme que les spécialistes au bout du téléphone ont l'expérience nécessaire pour répondre en profondeur à toutes les questions qui leur seront posées.

C'est sûr qu'un domaine qui touche beaucoup de gens ça sera toujours le domaine familial, dit-elle. Des fois ça peut être des personnes qui sont en processus de séparation ou des fois des questions qui peuvent être plus simples : “On est séparés depuis longtemps et mon enfant rentre à l'université, comment est-ce qu'on s'organise pour les faire scolaires?”. Des choses comme ça qui peuvent être du jour le jour. Donc on fait autant des questions simples qui ne vont pas mener à un dossier au tribunal autant des questions de gens qui vont être en séparation.

Les citoyens sont également plus nombreux à poser des questions sur la légalisation du cannabis.

Les avocats pourront par ailleurs diriger les citoyens vers des ressources nécessaires pour la suite des choses.

Le numéro sans frais 1-844-779-6232 est mis à la disposition des usagers.