La femme de 71 ans disparue à Sherbrooke a été retrouvée

L’aînée avait quitté sa résidence de la 9e Avenue vers 19 h vendredi et elle devait se rendre sur la rue Belvédère. Elle n'était toutefois jamais arrivée à destination.

Le porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Samuel Ducharme, indiquait en matinée que les proches de cette femme craignent pour sa santé et sa sécurité.

« Madame Gauthier a plusieurs problèmes de santé, dont de l’épilepsie et des problèmes respiratoires. On craint que comme elle n’a pas pris sa médication, elle pourrait s’être évanouie quelque part sur un terrain privé ou à l’arrière d’un commerce et puis qu’elle soit en détresse présentement », explique Samuel Ducharme, le porte-parole du Service de police de Sherbrooke.