Rugby : les filles du Rouge et Or s’inclinent en finale provinciale

L’équipe féminine de rugby du Rouge et Or de l’Université Laval a perdu son match de finale du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) devant ses partisans, par la marque de 25-15 contre leurs rivales de l’Université d’Ottawa.

La troupe de l’Université Laval menait 12-8 à la demie vendredi au stade TELUS-Université Laval, mais plusieurs difficultés lors de la deuxième portion de la rencontre ont effacé leur rêve de conquérir un premier titre québécois depuis 2011.

En deuxième demie, on a fait beaucoup d’erreurs en leur redonnant souvent le ballon. Ils ont été intelligents. Ils ont fait des choses ultras simples, mais ils n’ont pas perdu la balle , a commenté l’entraîneur Kévin Rouet.

Le Rouge et Or devait se défendre sans Justine Pelletier et Audrey Champagne, membres de la première équipe d’étoiles du RSEQRéseau du sport étudiant du Québec .

Il s’agit d’une troisième finale consécutive entre ces deux équipes. Les Gee-Gees ont eu le dessus toutes les fois et obtiennent une sixième bannière provinciale en autant de finales.

Le Rouge et Or avait battu les Gee-Gees deux fois en saison régulière.

Les filles du Rouge et Or auront la chance de se reprendre la semaine prochaine, puisqu’elles sont qualifiées pour le Championnat national à Ottawa.