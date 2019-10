Un feu de cuisson force l'évacuation d'un immeuble à Rouyn-Noranda

Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés dès 5 h 30 pour ce qui semblait être un début d'incendie.

Arrivés sur place, les pompiers ont évacué les résidents et procédé aux vérifications d'usage pour constater qu'il s'agissait d'un feu de cuisson.

Il y a eu une évacuation complète du bâtiment, un peu plus d'une vingtaine de pompiers qui sont intervenus et ont fait dissiper la fumée. Une vingtaine de personnes ont été évacuées et ont réintégré par la suite sauf un des résidents parce qu’il y avait de la poudre d'extinction dans son appartement , explique le directeur de la sécurité incendie et de la sécurité civile à la Ville de Rouyn-Noranda, Stéphane Valade.

Aucun blessé n'est à déplorer lors de l'intervention qui a duré près de deux heures.