Défaite de l’Océanic contre Shawinigan

Il aura fallu attendre jusqu’au début de la deuxième période pour que l’une des équipes trouve le fond du filet. Après moins d’une minute de jeu dans le deuxième tiers, Mavrik Bourque des Cataractes a déjoué le gardien Colten Ellis de l’Océanic, marquant le premier but de la partie devant 3675 partisans.

S’en est suivi un but de l’attaquant de Shawinigan Charles Beaudoin après 16 minutes de jeu en troisième période. Le Rimouskois Dmitry Zavgorodniy a par la suite été en mesure de réduire l’écart en s’inscrivant au pointage avec son 11e but de la saison.

L’Océanic n’a pas été en mesure de compter en supériorité numérique, bien que l'occasion se soit présentée à six reprises au cours de la partie, dont deux lors desquelles les troupes de Serge Beausoleil disposaient de deux joueurs de plus que l’équipe adverse sur la glace.

Le trio composé du capitaine de l’Océanic, Alexis Lafrenière, et des joueurs Cédric Paré et Dmitry Zavgorodniy a par ailleurs accumulé son 100e point en 15 parties, et ce, malgré la fin, vendredi, de la séquence de 12 parties consécutives d’au moins un point pour Paré.

Les Bas-Laurentiens se trouvent au 5e rang du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) à la suite de la rencontre. Après 15 parties cette saison, ils cumulent 9 victoires, quatre défaites en temps réglementaire, une défaite en prolongation et une défaite en tirs de barrage.

Les joueurs de l’Océanic se trouvent derrière ceux du Phœnix de Sherbrooke, des Eagles du Cap-Breton, des Wildcats de Moncton et des Islanders de Charlottetown.