Québec donne ses directives pour mesurer la concentration de plomb dans l'eau des écoles

Le gouvernement veut aussi que les correctifs à apporter soient identifiés et amorcés à cette date-là. Les autres établissements ont quant à eux jusqu’au 1er novembre 2020 pour se conformer à cette directive.

Dans les deux cas, les établissements scolaires doivent « garantir que l'eau mise à la disposition des élèves et du personnel scolaire soit conforme aux normes établies par Santé Canada en matière de concentration de plomb [soit] cinq microgrammes par litre », selon une lettre datée du 25 octobre et destinée aux directions des commissions scolaires et des établissements d’enseignement.

Dans la missive, le ministère de l’Éducation rappelle que le gouvernement a décidé plus tôt cette semaine d'abaisser la norme de concentration maximale de plomb dans l'eau de 10 à 5 microgrammes par litre.

La lettre est accompagnée d'un autre document donnant les directives à suivre pour effectuer les tests afin d'assurer leur « qualité » et leur « uniformité ».

On y apprend que des membres du personnel pourront pour effectuer les tests, à condition qu'ils soient formés pour le faire. Le cas échéant, les établissements scolaires devront confier ces analyses à un laboratoire accrédité.

Les tests pourront être faits à l'aide d'un appareil portatif ou en laboratoire à partir des échantillons prélevés aux points d'eau utilisés « pour la consommation ou la préparation des aliments et boissons ».

Les prélèvements se feront lors du premier jet d'eau et 30 secondes après l'écoulement de l'eau.

Selon les résultats obtenus, la fontaine d'eau, le robinet ou la tuyauterie immédiate devront être remplacés. Si la concentration est trop importante, le point d'eau doit être condamné. Les écoles pourront aussi se doter de pichets d'eau et installer des filtres certifiés. La distribution d'eau embouteillée peut être envisagée, mais il doit s'agir d'une mesure temporaire.

En attendant, les établissements devront installer des affiches près des fontaines d'eau indiquant qu'il faut « faire couler au moins une minute avant de la boire ». Ils devront aussi le faire près des éviers, où il faudra « faire couler au moins cinq minutes avant de l'utiliser » et afficher que l'eau du lavabo des toilettes et des vestiaires « ne peut être utilisée que pour se laver les mains ».

Avec les informations de Mathieu Dion