Un groupe remet en perspective les 19 000 nouvelles places dans les services de garde

La Coalition ontarienne pour de meilleurs services éducatifs à l'enfance remet en perspective l’annonce de la province sur la création de plus de 19 000 places en services de garde d'enfants en 2018-2019.

Nous avons certainement besoin de ces 19 000 places , a déclaré la coordonnatrice de l'organisme, Carolyn Ferns.

Ce qui est surprenant et un peu frustrant, c’est que le gouvernement semble affirmer avoir créé 19 000 nouvelles places alors que ces dernières ont été créées en 2018-2019, principalement à partir de fonds provenant du gouvernement précédent , déplore-t-elle.

Nous avons une crise des services de garde en Ontario. Carolyn Ferns, Coalition ontarienne pour de meilleurs services éducatifs à l'enfance

Carolyn Ferns, coordonnatrice, politiques publiques et relations gouvernementales de la Coalition ontarienne pour de meilleurs services éducatifs à l'enfance. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, a annoncé vendredi que selon le nouveau rapport annuel sur la petite enfance et la garde d'enfants (Nouvelle fenêtre) , les secteurs public et privé de la province ont créé plus de 19 000 places dans les services de garde agréés en 2018-2019 .

C’est moins que l’année précédente où le nombre de places avait augmenté de plus de 20 000 (entre 2016-2017 et 2017-2018).

Carolyn Ferns critique l’annonce du gouvernement qui ne reflète pas la réalité des coupes budgétaires, selon elle. J'aimerais que le gouvernement soit plus honnête avec les gens sur ce qu’il fait .

À compter du 1er janvier 2020, les municipalités devront payer 20 % du coût de la création de nouvelles places en garderie, que la province finançait auparavant entièrement.

C'est à Toronto que les frais de garderie sont les plus élevés au pays, selon un rapport du Centre canadien de politiques alternatives. La métropole arrive en tête du palmarès avec notamment 1685 $ en moyenne pour un bambin de 18 mois et moins, ce qui correspond à une facture annuelle de 20 220 $.

C’est comme l’équivalent d’une deuxième hypothèque ou d’un deuxième loyer pour les familles actuellement , s’insurge Mme Ferns.

Nous sommes vraiment préoccupés par l'accès des familles à des services de garde abordables. Carolyn Ferns, Coalition ontarienne pour de meilleurs services éducatifs à l'enfance

Le ministre de l’Éducation de l’Ontario, Stephen Lecce, a déclaré que « sous les gouvernements précédents, les coûts de garderies ont augmenté pour devenir les plus élevés au pays ». Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, le gouvernement a rappelé qu'il avait adopté un nouveau crédit d'impôt pour l'accès aux services de garde d'enfants et l'allégement des dépenses (ASGE), qui couvrira jusqu'à 75 % des frais de garde admissibles d'environ 300 000 familles, assure le gouvernement.

Toutefois, le Bureau de la responsabilité financière (BRF) estime que moins de 300 familles recevront le montant maximal prévu par le crédit d’impôt ontarien pour les services de garde, ce qui représente 0,1 % de tous les bénéficiaires du programme.

Le gouvernement de Doug Ford avait prévu un crédit allant jusqu’à 6 000 $ par enfant de moins de sept ans pour les familles qui gagnent 20 000 $ ou moins. Pour bénéficier de ce crédit maximum, une famille doit dépenser au moins 40 % de son revenu en services de garde.

Absence de consultations

La Coalition ontarienne pour de meilleurs services éducatifs à l'enfance déplore par ailleurs l’absence de consultation du gouvernement alors que l’organisme représente des centaines de programmes de garde d'enfants agréés en Ontario.

Nous n’avons certainement pas été consultés, nous avons écrit à plusieurs reprises au ministre de l’Éducation pour tenter de tenir une réunion, une consultation et nous n’obtenons aucune réponse , indique Carolyn Ferns.

Ils n’ont pas une politique de porte ouverte [...] C’est un renversement complet par rapport au gouvernement précédent. Carolyn Ferns, Coalition ontarienne pour de meilleurs services éducatifs à l'enfance

De son côté, la cofondatrice et directrice générale de Kids Childcare + Preschool a salué dans le communiqué de la province l'annonce du gouvernement.

Nous saluons le ministre Stephen Lecce pour avoir aidé les fournisseurs de services de garde à s'épanouir, à croître et à réussir. Et cela se traduit par la création d'un plus grand nombre de places en services de garde au bénéfice des familles , a déclaré Areti Gagaoudakis.

L'Ontario affirme avoir investi plus de 1,7 milliard de dollars dans les services de garde en 2018-2019. Le financement a permis de financer les coûts de fonctionnement des services de garde et les frais de subventions, l'augmentation salariale et l'amélioration de la subvention des services de garde en milieu familial, ainsi que des fonds pour soutenir les services de garde dans les communautés des Premières Nations , a précisé vendredi la province.

En Ontario, moins d’un quart des enfants a accès à des services de garde agréés.

Avec des informations de Rozenn Nicolle