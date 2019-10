Une nouvelle station d'autobus entre l'hôpital et le Cégep de Chicoutimi

Elle comportera un édicule fermé pour que les utilisateurs puissent se protéger des intempéries ainsi qu’un tunnel pour qu'ils soient capables de circuler de manière sécuritaire entre cet abri et le Cégep de Chicoutimi.

La station sera aussi équipée d'un réseau wi-fi et d'un tableau électronique pour afficher le temps restant avant l'arrivée du prochain autobus.

Le coût total des travaux est évalué à 3,8 millions de dollars.

Pour les deux gouvernements, on est à un niveau de subvention de 90 %. Il y a une partie non subventionnée que la STS, en collaboration avec la Ville de Saguenay, va assumer , affirme le directeur général de la STSSociété de transport du Saguenay , Jean-Luc Roberge.

Inciter les étudiants à prendre l’autobus

La STS Société de transport du Saguenay est convaincue qu’entre 300 et 500 usagers profiteront de ces différentes innovations sur une base quotidienne. Le coordonnateur aux services de soutien du Cégep de Chicoutimi, Dominique Tardif, espère que de nombreux étudiants feront partie du lot.

Bon an, mal an, de 2000 à 2500 étudiants viennent au Cégep de Chicoutimi. On évalue à 20-25 % le nombre d'étudiants qui prennent le transport en commun. On aimerait se rendre à 50 % , explique-t-il.

Les travaux, qui avaient commencé le printemps dernier, devraient être terminés le 28 octobre prochain.

D’après le reportage de Catherine Gignac