Fermeture temporaire à l’usine Papier Masson

L’usine sera fermée du 31 octobre jusqu’au 11 novembre. Le personnel-cadre va continuer de travailler pendant cette période et les services essentiels seront maintenus, selon Hervé Morrissette, le directeur des ressources humaines de Papier Masson.

Les salariés de Papier Masson ont appris la nouvelle au début de la semaine. Il s’agit d’un troisième arrêt des opérations depuis le mois de juin pour l'usine qui fabrique environ 240 000 tonnes métriques de papier journal annuellement, d'après les données publiées sur son site internet.

Selon Richard Lahaie, président de la section locale du syndicat Unifor, Papier Masson subit les conséquences des difficultés que connaît l'industrie des pâtes et papiers à l'échelle mondiale. Il y a présentement un surplus d'inventaires.

On sait que c’est une situation qui est temporaire, une situation de marché et une fois que ça va se stabiliser – ça ne se stabilisera pas demain matin, on le sait, ça va prendre peut-être encore un six à neuf mois – on s’attend à ce que tout revienne à la normale , a expliqué M. Lahaie en entrevue.

Les gestionnaires de l’entreprise et le syndicat travaillent à trouver des solutions pour atténuer les impacts sur la main-d’oeuvre et pour que les employés subissent le moins de perte de quarts de travail possible.

Les patrons de l’usine Papier Masson soutiennent que l’usine est rentable et qu’elle est compétitive.

À lire aussi : L’industrie forestière et la lutte contre les changements climatiques

Avec les informations d'Alexandra Angers