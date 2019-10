Les organisateurs des Jeux de la francophonie canadienne 2020 réunis à Victoria

Les chefs de mission des provinces et territoires préparent le recrutement d'un millier de jeunes et de centaines de bénévoles pour des compétitions sportives et culturelles qui se tiendront dans le Grand Victoria du 14 au 18 juillet 2020.

Les représentants des délégations ont commencé leur réunion, jeudi, par une soirée d'information pour les bénévoles dans le théâtre de l'école Victor Brodeur à Esquimalt.

Le directeur général des Jeux de la francophonie canadienne 2020, Casey Edmunds, estime que, sur les 700 bénévoles nécessaires, la moitié ont déjà répondu à l'appel.

Il s'inquiète, en revanche, du financement des Jeux. Alors que les gouvernements fédéral et provincial, ainsi que trois municipalités, ont pris des engagements fermes, la municipalité d'Esquimalt pose une condition à sa participation.

On a demandé 50 000 $. Ils ont approuvé 20 000 $, avec la condition d'une cérémonie d'ouverture , explique Casey Edmunds. Or, il estime que ça prend plus de 20 000 $ pour faire une cérémonie d'ouverture, alors on est en pourparlers avec eux.

Les chefs de mission des provinces et territoires sont réunis pendant trois jours pour préparer l'organisation des jeux. En effet, les délégations régionales sont responsables du recrutement des participants et du transport, notamment.

Avec les informations de l'émission Phare Ouest