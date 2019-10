Un pasteur de Regina expulsé pour abus de pouvoir et messages sexuellement explicites

Le révérend Jerven Weekes, de l’église Rosewood Park Alliance, à Regina, a quitté son emploi cette semaine et a perdu la licence lui permettant d’agir auprès des fidèles. Le tout survient plus d’un an après que les dirigeants de l’église eurent été informés qu’il avait envoyé des messages textes à contenu sexuel et qu’il avait abusé de son pouvoir auprès d’une membre de la congrégation.

L’église Rosewood Park Alliance est l’une des 440 églises protestantes évangélistes de l’Alliance chrétienne et missionnaire du Canada (ACM).

Dimanche dernier, lors de la cérémonie religieuse, le président de la congrégation a sangloté lors de l’annonce du départ du révérend Jerven Weekes. Il n’a pas expliqué sa démission, invoquant la « confidentialité entre employé et employeur ». Quelques jours plus tard, l’organisation nationale de l’ACM a banni le révérend Weekes de toutes ses églises au Canada.

CBC a confirmé que lors des deux dernières années, trois femmes se sont plaintes auprès des dirigeants de l’église concernant du harcèlement et des comportements déplacés de la part du révérend.

La démission et l’expulsion du révérend Jerven Weekes survient alors que deux femmes partagent publiquement des allégations semblables le concernant dans un balado réginois qui s’intéresse aux questions de croyances religieuses et de justice.

Des messages textes déplacés

Christa Hunt et Liz Herod expliquent vouloir rendre publique la mauvaise gestion de leurs plaintes par les dirigeants de l’église Rosewood Park Alliance et la façon dont ces derniers ont caché des informations importantes aux membres de la congrégation.

L’histoire de Christa Hunt commence en 2014, alors que son mariage bat de l’aile. Une amie lui conseille de joindre l’église Rosewood Park. Elle y consulte le révérend Weekes, qui peu à peu, acquiert sa confiance. Puis, ce dernier commence à lui envoyer des messages textes plus personnels.

Des impressions d’écran de ces messages textes, partagées avec l’équipe de CBC, révèlent qu’il est notamment question de sujets liés à la sexualité.

Le révérend Jerven Weekes Photo : Site web de l'église Rosewood Park

En 2017, le révérend Weekes lui envoie un message texte disant qu’il aime sa bouche. Puis, il lui demande si elle est douée pour le sexe oral, les fellations profondes et les gémissements au lit.

Christa Hunt répond aux questions du pasteur, se disant qu’il lui a déjà offert des conseils sur sa vie sexuelle lors de consultations pastorales. Mais par la suite, elle réalise qu’il a dépassé les bornes.

En octobre 2017, elle se plaint au conseil d’administration de l’église Rosewood Park. Selon elle, à ce moment, certains membres lui jettent le blâme.

Le même mois, le comité de discipline juge que Weekes a abusé de son pouvoir et ce dernier est contraint de s’excuser devant les fidèles. Il fait face à une probation d’un an et est obligé de suivre une thérapie. Or, les membres de l’église ne sont pas informés des mesures disciplinaires entreprises contre lui ni des raisons les justifiant.

« C’était une claque au visage », raconte Mme Hunt dans le balado réginois Shipwreck Over Safety.

J’ai perdu mon église alors que le révérend continuait ses prédications le dimanche suivant. Christa Hunt

L’histoire de Liz Herod ressemble à celle de Christa Hunt. Au départ, la relation entre elle le révérend Jerven Weekes est fraternelle. Elle indique même qu’ils blaguaient régulièrement ensemble sur le sujet, comme s'ils étaient frère et soeur. Puis, leurs interactions ont peu à peu changé, jusqu’au moment où Mme Herod s’est mise à éviter les discussions sur le web avec le pasteur lorsqu’elle voyait qu’il était en ligne.

« J’ai commencé à inventer des excuses, mais ça ne l’a pas arrêté », dit-elle.

Le comité revient sur sa décision

L’an dernier, avec le soutien de Liz Herod, Christa Hunt a porté sa cause devant l’ACM en appel et dénoncé la manière dont la situation a été gérée. Puis, en avril 2018, un enquêteur externe conclut que le révérend Jerven Weekens a bel et bien « manipulé psychologiquement » sa victime. Mais à ce moment, aucune nouvelle mesure disciplinaire n’est entreprise contre l’homme.

Le 9 octobre 2019, les deux femmes décident de rendre publique leur histoire. L’ACM reconnaît finalement son erreur. Le pasteur doit alors remettre sa démission et il est banni de toutes les autres églises de l’Alliance chrétienne et missionnaire du Canada.

L’équipe de CBC a tenté de joindre Jerven Weekes afin d’obtenir sa version des faits, sans succès. L’homme a toutefois fait cette déclaration, en juin 2018, à l’issue de l’enquête externe :

« Je ne me suis pas officiellement excusé auprès de l’individu que j’ai offensé. Je souhaite donc saisir l’opportunité de m’excuser publiquement pour tous les torts que j’ai causés par mes actions. Je suis sincèrement désolé. »

Le président de l’église Rosewood Park Alliance, Trevor Hohn, a indiqué que toutes les questions de l’équipe de CBC devraient faire l’objet de discussions lors de la prochaine rencontre du conseil d’administration, en novembre.

L’administration nationale de l’ACM indique qu’elle compte embaucher un expert indépendant pour faire la lumière sur la façon dont l’organisation religieuse a traité les femmes, ses enquêtes, le processus disciplinaire et les communications auprès des membres de la congrégation.

« Nous sommes vraiment, vraiment désolés de ne pas avoir écouté ces femmes », dit le porte-parole national de l’ACM, Barry Doyle. Il ajoute que l’église « reconnaît qu'il y a eu des erreurs ».

Liz Herod et Christa Hunt n’envisagent pas, pour le moment, de s’adresser aux tribunaux.

D'après une enquête de Bonnie Allen et Fiona Odlum, CBC