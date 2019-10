Rapprocher le Parti conservateur des gens des Maritimes : le défi de Chris d’Entremont

Dans l’opposition officielle depuis six ans à la législature provinciale, M. d’Entremont, qui était candidat au fédéral pour la première fois, est le seul conservateur élu en Nouvelle-Écosse. Il envisage son nouveau travail comme une occasion de collaborer entre élus et de rapprocher le Parti conservateur des gens des Maritimes.

J'ai fait ça pendant six ans quand j'étais à la province. Je comprends un petit peu le give and take qu'on a besoin de faire. C'est un grand travail, c'est un grand défi , dit-il au sujet du travail d’un député d’opposition. Ça prend beaucoup de négociations, ça va prendre beaucoup de relations.

Le député élu de Nova-Ouest évoque les visages familiers qui l’accompagnent à Ottawa, par exemple Lenore Zann, ancienne députée provinciale du NPD élue lundi sous la bannière du Parti libéral du Canada dans Cumberland-Colchester.

Déjà, j’ai pu parler avec Monsieur [Kody] Blois, qui est mon voisin dans Kings-Hants , ajoute-t-il, faisant référence au candidat libéral qui succédera à l’ancien ministre Scott Brison. Les défis sont les mêmes, on va vraiment avoir besoin de travailler ensemble comme Néo-Écossais.

L’un de ces défis, pour les Acadiens et francophones de la région, sera la modernisation de la Loi sur les langues officielles, un dossier que M. d’Entremont compte aborder.

C'est quelque chose qui me touche vraiment au cœur comme ancien ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie en Nouvelle-Écosse, et c'est des choses que je veux travailler , déclare Chris d’Entremont, qui a fait partie des gouvernements progressistes-conservateurs de John Hamm et Rodney MacDonald en Nouvelle-Écosse.

Les municipalités de Clare et d'Argyle se trouvent dans la circonscription fédérale de Nova-Ouest. Photo : Radio-Canada

En Nouvelle-Écosse, où le Parti conservateur avait l’ambition réaliste de ravir la moitié des sièges de la province aux libéraux, la formation d’Andrew Scheer n’a fait élire qu’un candidat. Chris d’Entremont, qui a représenté de 2003 à 2019 la circonscription d’Argyle-Barrington à l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse, a prévalu par environ 1300 voix sur le candidat libéral Jason Deveau.

Deux de ses anciens collègues du Parti progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse qui ont tenté le bond en politique fédérale - Eddie Orrell et Alfie MacLeod - ont raté leur pari et encaissé de courtes défaites dans Sydney-Victoria et Cap Breton-Canso, respectivement.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Chris d'Entremont a été élu le 21 octobre dans Nova-Ouest. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Chris d’Entremont croit que le programme conservateur a simplement mieux résonné chez les électeurs de Nova-Ouest, un accomplissement difficile dans un contexte où l’électorat est beaucoup plus polarisé au fédéral qu’au provincial, à son avis.

La pêche était un grand défi pour le gouvernement [Trudeau], concernant les infrastructures, concernant les pêches de l'été... On a beaucoup de petites business, de petites et moyennes entreprises, que c'est les bateaux (....) les pêcheurs d'homards qui n’étaient point vraiment soutenus ou vraiment heureux avec le gouvernement. On a vraiment vu ça , dit-il de la récente campagne.

Le Parti conservateur : un parti pour l'ouest?

M. d’Entremont est l’un des quatre nouveaux députés conservateurs des Maritimes qui seront bientôt assermentés à Ottawa, avec Rob Moore, Richard Bragdon et John Williamson au Nouveau-Brunswick. Il y a quatre ans, les libéraux avaient balayé l’Atlantique en remportant 32 sièges sur 32.

Alors que l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba ont voté massivement pour les conservateurs le 21 octobre, et que des Albertains manifestent un certain ressentiment envers le choix des électeurs en Atlantique, y a-t-il un risque que ces derniers en arrivent à la conclusion que le Parti conservateur ne représente tout simplement pas les intérêts de la côte est?

C'est un danger , reconnaît Chris d’Entremont. Mais en même temps, je regarde ça comme une opportunité de vraiment faire comprendre ce qu'est c'est être un conservateur, un conservateur moderne, un conservateur qui était, à un moment, un progressiste-conservateur, de vraiment porter ça dans le caucus.

Les instances du parti, à son avis, vont regarder dans l'est pour voir les sièges qu'on a besoin d'avoir et voir les choses qu'on a besoin de faire dans notre région. Je pense que c'est une opportunité plus que c'est un défi.