Mobilisation à Saint-Félicien pour quatre ados blessés dans un accident

Le 2 novembre, une marche de soutien sera organisée. Le point de départ est prévu à l'école secondaire que les quatre jeunes fréquentent, soit la Polyvalente des Quatre-Vents.

Le lendemain, un brunch-bénéfice aura lieu au même endroit.

Des campagnes de financement sont aussi en cours sur Internet et dans des commerces pour soutenir les familles qui doivent être au chevet des blessés.

C’est une communauté que ça touche. Ça montre un soutien de la Ville de Saint-Félicien, de l’environnement, pour justement venir en aide pis apporter un geste de solidarité , explique la copropriétaire du IGA Lamontagne et fille, Marie-Ève Lamontagne.

Aide pour les élèves et les enseignants

Les derniers jours ont été éprouvants pour les élèves et les enseignants de la Polyvalente des Quatre-Vents. De l'aide psychologique a été offerte pour les accompagner.

« C’est sûr que les premières journées ont été très très tristes. On est encore tristes, mais les jeunes reprennent tranquillement pas vite la routine. On a allés dans les premiers cours tout ça pour les supporter. Des fois, ils ont besoin de parler. On a pris du temps avec eux autres, maintenant, tranquillement pas vite, ça rentre dans l’ordre », précise le directeur de la Polyvalente, Carl Bouchard.

Selon lui, trois des quatre jeunes sont toujours à l'hôpital. Ils se trouveraient dans un état grave, mais stable.

D'après le reportage de Mélissa Paradis