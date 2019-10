La rédemption de Gertrude Bourdon?

La seule évocation de son prénom suscite instantanément une réaction. De l’éclat de rire au roulement des yeux, Gertrude Bourdon ne laisse personne indifférent, et cela, même dans le caucus libéral.

On lui reproche surtout son arrogance et sa propension à magasiner les partis politiques.

« Une face à claques », dit un élu. « Sans grande conviction politique », dit un autre, sans compter que plusieurs s’abstiennent carrément de se prononcer pour éviter de nuire à leur propre parti.

N’empêche, si elle n'est pas le premier choix du PLQ, elle sera tout de même candidate. Et le parti a décidé d'employer les grands moyens et de tout faire pour la réhabiliter. Mais qu’a donc fait Gertrude Bourdon pour mériter une telle réaction, demande un stratège libéral, on dirait qu’elle a volé une banque ou commis un crime .

Son CV est pourtant intéressant. C'est l’infirmière qui a gravi un à un les échelons, jusqu’à diriger le Centre hospitalier universitaire de Québec, le plus gros employeur de la région. Son problème est ailleurs : elle est peut-être compétente, mais elle ne sait pas communiquer.

Ainsi, le PLQ a fait appel à ses meilleurs stratèges en communication, qui, depuis une semaine, tentent de la réformer. On la fait s'exercer aux mêlées de presse, on travaille les répliques et, surtout, la façon de se présenter devant les journalistes parlementaires. Un entraînement intensif pour dégonfler les plus gros ego.

Mais on se demande, dans le camp libéral, si elle n’est pas brûlée à tout jamais. On le saura la semaine prochaine, quand le chef libéral Pierre Arcand officialisera sa candidature. Cette conférence de presse sera certainement courue, et les premiers mots de Gertrude Bourdon seront inévitablement scrutés et analysés.

C’est à ce moment précis que l’on verra si elle a la capacité de relever le défi.

Parce que défi il y a. Jean-Talon est la dernière circonscription que détient le Parti libéral à l’est de Montréal. Et c’est un fief; toutes les élections depuis 1966, partielles incluses, ont été gagnées par le PLQ. Une défaite consacrerait donc la suprématie de la Coalition avenir Québec (CAQ) en territoire francophone.

Vote par anticipation pendant le congrès libéral

François Legault ne fera pas de cadeau à ses adversaires. Un scrutin le 2 décembre signifie que le vote par anticipation se tiendra le week-end des 23 et 24 novembre, pendant que les militants libéraux seront mobilisés à Sherbrooke pour le congrès qui marquera le déclenchement de la course à la direction du parti. Un véritable casse-tête pour les organisateurs libéraux, puisque convaincre les électeurs de se rendre aux urnes, surtout dans une élection partielle, peut changer toute la donne.

La CAQ annoncera demain que c’est Joëlle Boutin qui représentera le parti dans Jean-Talon. Elle avait terminé 2e derrière Sébastien Proulx lors des élections générales de 2018. La CAQ a déjà mobilisé les services de plusieurs ministres, dont la très populaire Marguerite Blais, pour qu’ils fassent campagne avec elle.

Québec solidaire aussi entend livrer bataille dans la circonscription, après avoir réglé les chicanes à l’interne. Son candidat sera élu mercredi soir.

Tous les partis savent qu’en ce moment, la CAQ a une longueur d’avance dans Jean-Talon et que le PLQ aura beaucoup de difficulté à conserver son bastion. Le seul avantage pour les libéraux est que leur candidate, même controversée, est celle qui a la plus grande notoriété.