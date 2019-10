Les boissons énergisantes jugées dangereuses dans l’Est-du-Québec

L’émission diffusée jeudi dévoilait que des jeunes étaient morts ou qu’ils avaient subi des effets indésirables après avoir consommé ces boissons. Le reportage expliquait aussi que les effets néfastes des boissons énergisantes et leurs impacts sont peu connus.

À Rimouski, la nutritionniste-diététiste Avril Gagné explique que ces boissons contiennent du sucre, de la caféine et des substances actives en quantité supérieure à ce que le corps, surtout celui d’un adolescent, peut tolérer.

Elle estime qu’il serait important d’avoir une législation plus serrée concernant la vente de ce type de boisson, comme en réduire l’accessibilité.

On les voit de plus en plus dans les dépanneurs, les épiceries, il y a des rabais, donc c’est très attirant, le marketing est très attirant. Il y a un problème là. Il ne faut plus que ce soit une norme de voir plusieurs jeunes adultes boire des boissons énergisantes.

Les jeunes en consomment, mais connaissent les dangers

Les jeunes adultes sont principalement ciblés par les producteurs de boissons énergisantes. Plusieurs étudiants du cégep de Sept-Îles affirment avoir consommé au moins une fois ce type de boissons.

Les étudiants rencontrés disent en boire pour avoir de l’énergie lorsqu’ils doivent cumuler, dans une même journée, les études, le travail et les activités extrascolaires.

Par contre, ils disent savoir qu’à forte dose, les boissons énergisantes sont mauvaises pour la santé.

Plusieurs jeunes en boivent avec la fatigue, puis l’école au travers de ça et le travail, affirme Camille Ringuette. Moi, je pense que c’est mauvais pour le cœur et ça a beaucoup de sucre.

L'étudiante du Cégep de Baie-Comeau, Camille Ringuette Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Monica Lévesque a déjà vécu une dépendance aux boissons énergisantes. Elle croit qu’il faut les substituer par de saines habitudes de vie.

Il faudrait peut-être que tu dormes plus, que tu manges mieux et que tu restes un peu plus dans tes études. Ça peut créer une dépendance. Personnellement, j’en ai déjà vécu une et ce n’est vraiment pas le fun, tu te sens hyper mal, on dirait que tu es encore plus fatigué.

Monica Lévesque est étudiante au Cégep de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

La ministre de la Santé, Danielle McCann, a affirmé, jeudi, que le gouvernement envisage d’interdire la vente de ce type de boissons aux jeunes de moins de 16 ans. Certains jeunes interrogés estiment eux aussi que ce sera nécessaire.

De son côté, la Direction de la santé publique de la Côte-Nord a simplement réagi à la diffusion du reportage en affirmant que de la prévention se fait au sujet de la consommation de boissons énergisantes.

Avec les informations d'Alix-Anne Turcotti