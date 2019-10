Les bibliothèques bilingues et les compressions budgétaires

La directrice générale de la Bibliothèque publique de Temiskaming Shores, Rebecca Hunt, explique que les livres en français sont en général plus chers, surtout les livres imprimés avec de gros caractères.

Or, ce genre de publication est populaire auprès de la clientèle francophone vieillissante.

Ce serait avant tout une question d’offre, avance-t-elle. Les romans québécois en gros caractères sont particulièrement difficiles à trouver.

La plupart des livres en français imprimés dans ce format viennent de la France, ce qui peut expliquer en partie le prix plus élevé, jusqu'à deux fois plus que les livres équivalents en anglais, selon Mme Hunt.

La proximité avec le Québec permet tout de même aux bibliothèques du Nord-Est et de l’Est ontarien de s’approvisionner sans trop de difficulté pour les livres en format « régulier », ajoute Mme Hunt.

Elle ajoute que l'écart de prix entre les livres en anglais et ceux en français tend à se réduire, mais pas nécessairement de façon à avantager les bibliothèques.

Les livres en français semblent rester environ au même prix, et les livres en anglais sont de plus en plus chers.

Rebecca Hunt, directrice générale de la bibliothèque publique de Temiskaming Shores