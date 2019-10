Propos sur Rona : des excuses demandées à François Legault

Alors que Lowe’s a annoncé le transfert de 60 emplois du Québec vers le siège social de l’entreprise en Caroline du Nord, le premier ministre et son ministre de l’Économie ont remis en question publiquement la transparence de l’entreprise, qui a fait l’acquisition de Rona en 2016.

Sans appeler au boycottage des magasins, François Legault a déclaré qu’il essayait d’acheter québécois dans des magasins québécois . Et le ministre de l’Économie a laissé entendre que des clients avaient délaissé Rona pour magasiner chez Canac et Patrick Morin, des concurrents. Ils ont fait ce choix par nationalisme, a dit le ministre.

Dans le cadre d’une entrevue à RDI économie vendredi soir, Isabelle Gauthier, contrôleuse des magasins Rona de la firme Roch Gauthier & fils dans l'ouest de Montréal, s’est dite « terriblement » choquée et « ébranlée » par les propos du premier ministre et de son ministre.

Mme Gauthier demande à François Legault de se rétracter. Je pense qu’à la base, il doit reconnaître notre apport, ne pas minimiser l’apport qu’on a dans l’économie québécoise et il devrait, à la limite, s’excuser de ses propos , a-t-elle déclaré.

Lowe’s exploite cinq marques au Canada, dont Rona. Sous ce nom d’entreprise, il y a plusieurs dizaines de marchands qui sont indépendants, propriétaires de leur quincaillerie, mais affiliés à Rona. C’est un modèle qui est en place depuis des années et qui a permis à plusieurs entrepreneurs de maintenir un service personnalisé, de proximité, tout en ayant accès à un réseau important de fournisseurs, de par leur lien avec Rona.

Il faut départager les choses, affirme Isabelle Gauthier. Nous, on travaille fort dans nos communautés, dans nos magasins. On a plus de 150 marchands propriétaires dans la province. [...] Vous savez, j’engage 60 employés, donc je fais vivre 60 familles. Ces familles réinvestissent au Québec, elles paient des taxes et des impôts au Québec.

La femme d’affaires a fait parvenir une lettre au premier ministre le 24 octobre dans laquelle elle a écrit que le fait d’affirmer de ne plus encourager Rona, c’est dire de ne plus encourager nos entrepreneurs du Québec .

À mon sens, en tant que premier ministre, cette déclaration n’aurait jamais dû être faite. Ma famille et moi sommes outrés de la désinformation dont vous avez fait preuve. Extrait de la lettre envoyée par Isabelle Gauthier

Elle conclut en disant au premier ministre qu’avec cette attitude, vous contribuez à tuer une partie de l’industrie .

Isabelle Gauthier affirme que tout va bien avec Rona depuis l'acquisition de l'entreprise par Lowe's en 2016.