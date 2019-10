Manifestation à Ottawa contre les coupes en éducation

Huit unités syndicales de conseils scolaires publics et catholiques étaient représentées pour cette manifestation tenue devant les bureaux du député conservateur d’Ottawa-Ouest–Nepean, Jeremy Roberts.

On est ici pour les enfants, pour qu’on puisse les aider et leur donner les outils dont ils ont besoin pour bien partir dans la vie , indique Jacqueline Panneton-Kus, enseignante d’immersion française à Sir Wilfrid Laurier Secondary School.

Avec d’autres collègues, elle a manifesté en compagnie d’éducateurs et de membres du personnel de soutien des écoles françaises et anglaises, au lendemain d’une décision du gouvernement provincial de revoir l’augmentation de la taille des classes de la 9e à la 12e année.

L’objectif pour le secondaire est maintenant de compter 25 élèves par classe, plutôt que 28, comme ce qui avait été annoncé en mars.

La chose qu’on ne dit pas, c’est que c’est une moyenne. Ils utilisent la moyenne pour cacher la réalité. Ben Loucks, enseignant

Il y aura moins d’attention pour chaque étudiant, parce que, de plus en plus, on trouve que les étudiants ont besoin de plus en plus d’aide individuelle, attentive et différenciée , déplore Ben Loucks, enseignant en 9e année à West Carleton Secondary School.

À l’heure actuelle, la moyenne acceptable pour un conseil scolaire est de 22,5. Le ministre de l'Éducation Stephen Lecce a proposé ce compromis dans l'espoir de conclure une entente de principe et d'éviter une grève avec les enseignements du secondaire.

Faisant face à un risque de grève des enseignants du secondaire, le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, offre aux enseignants du secondaire d'augmenter le nombre d'élèves par classe à 25 plutôt que 28. Photo : Radio-Canada / Gilles Taillon

Un message qui peut être entendu

Malgré le fait que le gouvernement ontarien ait adouci sa position sur le nombre d’élèves dans les classes du secondaire, les manifestations au sujet de l’éducation continuent d’être importantes, selon la professeure à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa, Geneviève Tellier.

Le gouvernement a reculé sur tellement d’autres choses que peut-être qu’il va reculer aussi sur ça , explique-t-elle.

Plus d’élèves par classe, ça veut aussi dire moins d’enseignants. Le gouvernement compte toujours éliminer 5000 postes en enseignement secondaire, ce qu’ont dénoncé les participants de la manifestation, qui disent craindre pour le bien-être et l’apprentissage des élèves.

Il ne faut pas oublier que ce n’est pas seulement les enseignants [qui sont contre], ce sont les parents aussi, parce que quand on dit perte d’enseignants, on dit perte de ressources pour les parents , poursuit Mme Tellier.

En raison du déficit moins important que prévu en Ontario, des manifestations comme celle tenue à Ottawa peuvent avoir du pouvoir, croit la professeure.

Avec les informations de Gilles Taillon et Josée Guérin