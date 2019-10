Un aspirant à la chefferie du PLO propose la fusion des conseils scolaires catholiques et publics

Lui-même catholique, l’enseignant et ancien ministre délégué à l’Éducation croit que des économies importantes peuvent être réalisées avec une fusion des conseils scolaires catholiques et publics pour n'avoir que deux conseils scolaires, l'un francophone et l'autre anglophone.

Dans un communiqué et en entrevue à CBC, il cite une étude de 2012 de la Federation of Urban Neighborhood qui affirmait que l’Ontario pourrait économiser jusqu’à 1,59 milliard de dollars.

Ces économies, selon lui, pourraient être réalisées en raison d’une réduction de la structure administrative, des besoins de transport et de la réduction du parc locatif nécessaire pour les élèves.

Qualifiant le système actuel de duplication non nécessaire , Alvin Tedjo souhaite que les bénéfices retrouvés dans les écoles catholiques soient disponibles pour tous.

Mis à part l’Ontario, les seules provinces qui séparent encore leurs systèmes scolaires entre catholiques et publics sont l’Alberta et la Saskatchewan.

Le droit à l'enseignement catholique est protégé par la Charte des droits et libertés et par la Constitution canadienne.