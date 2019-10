Investissement de 300 000 $ pour des étudiants-athlètes de la Saskatchewan

L’investissement se matérialisera sous forme de bourses pour un joueur et une joueuse du programme de hockey de l’Université de Regina, et pour un joueur et une joueuse du même programme dispensé à l’Université de la Saskatchewan. Ces bourses commenceront à être attribuées l’année prochaine.

Pourquoi la Classique héritage à Regina?

Selon Gary Bettman, la ville de Regina était un choix facile pour la présentation de la Classique héritage, principalement en raison de la culture hockey qui existe dans la province. Tellement de bons joueurs qui ont joué dans notre ligue sont originaires de la Saskatchewan. Regina est une ville de sport et il y a un nouveau stade magnifique.

La coupe Stanley est en visite dans la Ville de la Reine. Photo : Radio-Canada / Charles Lalande

De son côté, le maire de Regina, Michael Fougere, remercie la LNHLigue nationale de hockey d’avoir choisi sa ville pour accueillir ce match qui opposera les Flames de Calgary aux Jets de Winnipeg.

Tous les yeux du monde seront rivés sur Regina cette fin de semaine. N’est-ce pas fantastique? Michael Fougere, maire de Regina

Pas de nouvelle expansion

Interrogé sur la possibilité de voir un jour une équipe de la LNHLigue nationale de hockey à Regina ou à Saskatoon, M. Bettman mentionne que la ligue n’a pas l’intention de procéder à une nouvelle expansion. Nous n’aimons pas déménager une équipe. Après Seattle, nous ne prévoyons pas d'autre expansion , affirme le commissaire.

Je ne ferai jamais de promesses que je ne peux pas tenir. Gary Bettman, commissaire à la Ligue nationale de hockey

L’homme de 67 ans ne prévoit pas non plus d'expansion sur le marché européen, surtout en raison des problèmes de logistique. On aime tout de même aller en Europe et en Asie pour des matchs préparatoires ou pour des matchs de saison, afin de faire grandir notre sport ailleurs dans le monde , raconte-t-il.

Rapidité et moins de combats

Gary Bettman répète que le hockey de la LNHLigue nationale de hockey n’a jamais été aussi rapide qu’il ne l’est présentement.

Il souligne également la diminution importante des combats au sein de la ligue. Il croit que la parité qui existe entre les équipes de la LNHLigue nationale de hockey explique en partie cette baisse. Chaque match est important, alors les entraîneurs mettent [sur la glace] leurs joueurs les plus talentueux, pas ceux qui sont unidimensionnels , estime-t-il.

La rencontre de la Classique héritage entre les Flames de Calgary et les Jets de Winnipeg aura lieu samedi, à 20 h, au stade Mosaic de Regina.

Avec des informations de Charles Lalande