Place aux jeunes en région prend plus de place sur la Côte-Nord

Les carrefours jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan, qui possèdent déjà le programme, recevront 30 % de plus sur cinq ans.

Les carrefours jeunesse-emploi des MRC des Sept-Rivières et de la Minganie recevront quant à eux la somme nécessaire pour pouvoir offrir le programme.

Place aux jeunes en région est une organisation favorisant la migration, l'établissement et le maintien des jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans en région.

Le programme Place aux jeunes en région passera donc de deux à quatre agents de migration sur la Côte-Nord.

C’est un financement important pour nous. Ça va nous permettre d’attirer davantage de jeunes en région, de les accueillir et, éventuellement, d’en faire la rétention, qu’ils ne repartent plus de notre Côte-Nord , indique la directrice du carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan, Manon Barbeau.

Le Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan misera sur les séjours exploratoires et la présence de leurs représentants dans différents congrès pour attirer des jeunes diplômés ou étudiants dans la région.

L’agent de migration de la Manicouagan était d’ailleurs à la Foire nationale de l’emploi à Montréal plus tôt ce mois-ci.

Je pense que les régions du Québec ont énormément à apporter à notre jeunesse québécoise si on croit que la qualité de vie est importante et si on croit que de fonder une famille dans un environnement qui est stimulant et qui a de grands espaces. On a des emplois de qualité dans les régions et il faut les faire connaître , affirme Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse.

Les jeunes baie-comois consultés

M. Poulin, qui était au Carrefour Jeunesse-emploi de la Manicouagan, a d’ailleurs poursuivi sa visite baie-comoise à l’hôtel le Manoir de Baie-Comeau où s’est tenue une consultation publique en vue du prochain plan pour la jeunesse québécoise.

On a une enveloppe de 300 millions de dollars sur la table et on demande aux jeunes du Québec : qu’est-ce que vous voulez faire avec cet argent-là pour les cinq prochaines années? On peut parler d’éducation, de santé, d’environnement, de culture… je veux entendre les jeunes de Baie-Comeau là-dessus. Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

Samuel Poulin visite quatre autres villes dans le cadre de sa tournée de consultations des Journées de la jeunesse. Il sera à Rimouski le 22 novembre prochain.