Voie de contournement : pas d'unanimité à Lac-Mégantic malgré l'aval du BAPE

Le tracé choisi prévoit que la voie de contournement traverse Nantes au sud de la route 161 et se dirige vers le nord de Lac-Mégantic avant de reprendre le sud en direction de Frontenac. Dans son rapport rendu public jeudi, le BAPE explique qu'il serait trop coûteux et trop tard pour lui apporter les modifications.

Des citoyens qui ont participé aux consultations du BAPE cet été le qualifient de non-sens et de mauvais choix.

Le BAPE, j'ai toujours pensé que c'était pour l'évaluation de l'environnement, pour l'évaluation sociale et qu'il se préoccupait de l'humain, mais avec le dépôt du rapport, on s'aperçoit que c'est le monétaire qui est rendu un facteur important , déplore Sylvain Côté, propriétaire d'une érablière située à Lac-Mégantic et à Nantes.

Sur notre terrain, il y a un dénivellement d'environ 30 mètres au haut de la terre avec la route 204. [...] Il [le train] va passer tout près des bâtiments pour la machinerie agricole et les animaux et nous isoler du restant de la terre , peste de son côté Yolande Boulanger, une citoyenne de Lac-Mégantic.

Le BAPE recommande aussi que les activités de triage, effectuées en ce moment au sommet d'une pente, soient transférées au parc industriel de Lac-Mégantic.