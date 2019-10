Le quatuor a accompli cette prouesse en moins de six mois, le vidéoclip de Coton ouaté ayant été mis en ligne le 29 avril dernier.

L'ampleur de ce succès surprend agréablement le groupe. C'est fou raide d'atteindre ce chiffre dans un marché comme le Québec , dit Claude Cobra, le chanteur de Bleu Jeans Bleu.

À son étonnement, non seulement le succès du clip dure dans le temps, mais il se renforce au cours des semaines. Le chiffre des deux millions de vues a été atteint plus rapidement que celui du premier million, et le cap des trois millions a été dépassé encore plus vite , explique-t-il.

Une chanson instantanément adoptée par le public

Extrait de Perfecto, le troisième album de Bleu Jeans Bleu, Coton ouaté inspire la bonne humeur grâce à son côté enjoué et à ses paroles à l’humour absurde

Après sa sortie au printemps dernier, le titre s’est rapidement imposé comme un succès populaire alors qu'il n'était pas fréquemment diffusé à la radio.

Les gens se sont refilé la chanson entre eux, c'est la plus belle récompense qui soit. Claude Cobra, le chanteur de Bleu Jeans Bleu

Un effet boule de neige gagnant

À quel point ces 3,5 millions de vues sur YouTube ont-elles rapporté de l'argent à Bleu Jeans Bleu? « Ce n'est pas négligeable », répond celui qui s'attendait à une rémunération plus faible.

Mais, au-delà de la monétisation de la vidéo en elle-même, le vidéoclip a permis d'engendrer un effet boule de neige encore plus important que prévu sur les ventes d'albums et l'achalandage des concerts.

Le vidéoclip a attiré des curieux qui se sont intéressés à l'album puis aux spectacles. Un tiers des spectacles programmés d'ici avril sont déjà complets. Claude Cobra

Bleu Jeans Bleu bientôt en Europe?

L'analyse des statistiques fournies par YouTube, mais aussi sur Spotifiy, a montré au groupe que leur public se trouve bien sûr surtout au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique.

On commence à sentir un intérêt grandissant pour notre musique en Europe. Aller là-bas a toujours fait partie de nos projets. Plus ça avance et on plus on voit que cela est possible. Claude Cobra

Toutefois, à court terme, Bleu Jeans Bleu préfère se concentrer sur le Québec. La demande est tellement forte ici, explique Claude Cobra, être sur les deux fronts en même temps serait trop difficile .

En attendants, le groupe sera peut-être récompensé dimanche soir au 41e Gala de l'ADISQ. Il est nommé dans les catégories du groupe ou duo de l'année et de l'album pop de l'année.