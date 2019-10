Selon le ministère, la page Ontario Ministry of Francophone Affairs était un brouillon qui aurait été publié par erreur.

Elle ne devait pas être publiée avant que le ministère ne soit prêt à participer à cette plateforme , nous a affirmé le ministère.

La page a été créée le 27 novembre 2018, au plus fort de la mobilisation des Franco-Ontariens face aux compressions du gouvernement Ford dans les services aux francophones. La veille, le 26 novembre, Caroline Mulroney avait été assermentée en catimini à titre de ministre des Affaires francophones.

Malgré les recherches de Radio-Canada, aucune page française du ministère des Affaires francophones n'a pu être trouvée sur Facebook.

La réponse du ministère

La page Facebook temporaire du ministère des Affaires francophones a été créée le 27 novembre 2018 par la division Marketing et stratégie numérique du Bureau du Conseil des ministres et ne devait pas être publiée avant que le ministère ne soit prêt à participer à cette plateforme. Nos recherches ne nous permettent pas de confirmer la date précise à laquelle elle a été publiée. Le ministère des Affaires francophones n’est pas présent sur les plateformes de réseaux sociaux et le ministère ne fait pas affaires avec une agence pour la création et la promotion de contenu numérique. Si elle avait été finalisée et mise en ligne, elle aurait été publiée en français et en anglais en même temps selon les consignes en vigueur au sein du gouvernement de l’Ontario.

Page retirée

La page Ontario Ministry of Francophone Affairs a disparu du réseau social peu après que Radio-Canada ait contacté le ministère pour s'enquérir de son authenticité. Elle aurait été retirée à la demande du ministère.

Au moment de publier, le ministère n’avait pas précisé si un brouillon d'une version en français de la page Facebook avait aussi été créé.

Même si elle était en ligne, la page Facebook anglaise du ministère des Affaires francophones était visiblement à l'abandon : aucune publication n'avait été ajoutée et la page ne comptait que neuf mentions j’aime .

Le ministère des Affaires francophones n'a d'ailleurs jamais fait la promotion de la page. Sur le site web du ministère, le lien vers Facebook dirigeait vers la page Facebook générale du gouvernement de l'Ontario, même avant le retrait de la page Ontario Ministry of Francophone Affairs.

Les informations de contact de la page Facebook anglaise renvoyaient cependant bel et bien vers le site web du ministère des Affaires francophones.

Ce ne sont pas tous les ministères du gouvernement de l'Ontario pour lesquels une page Facebook a été créée. Les ministères des Finances et celui du Procureur général, notamment, n'en ont pas.