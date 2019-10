La carte Compass : bientôt utile pour l'économie de partage

TrankLink a mis sur pied un projet pilote qui pourrait permettre aux utilisateurs l'accès non seulement aux services de transport en commun, mais aussi à certains services de covoiturage et de vélos partagés.

Pour ce nouveau projet, la société TransLink a choisi de travailler en partenariat avec trois fournisseurs de services de transports, Modo, Evo et Mobi by Shaw Go, afin de permettre aux participants d’utiliser leur carte Compass pour payer leurs déplacements.

Nous voulons voir comment les personnes vont utiliser ces différents services dans leurs trajets multimodaux. Ben Murphy, porte-parole, TransLink

La carte Compass pourrait ainsi être utilisée pour prendre l'autobus, le Skytrain, le Seabus, un véhicule en covoiturage ou encore un vélo en libre-service. Photo : Régie du transport de Vancouver TransLink

Dans le cadre du programme de mobilité partagé, 14 entreprises de la région de Vancouver, comme l’Université de la Colombie-Britannique ou encore Spectrum Society, vont fournir à leurs employés une carte Compass leur permettant de payer leurs déplacements professionnels en transports en commun, en vélos en libre-service et en véhicule d'autopartage.

Ernie Baatz, directeur général de Spectrum Society, était ravi d’apprendre que son entreprise faisait partie des entreprises sélectionnées pour tester ce projet pilote. Il voit dans cette initiative un moyen possible de recruter de nouveaux employés. Très souvent, les gens sont obligés de disposer de leurs propres véhicules pour se déplacer entre les différents lieux de travail. Ce nouveau service peut nous permettre de recruter des personnes qui n’en possèdent pas forcément , dit-il.

Mobi by Shaw Go fait partie du projet pilote de TransLink. Photo : Radio-Canada / Geneviève Lasalle

Tous les employés recevront une carte de mobilité partagée, de couleur blanche, qui pourra être utilisée pour payer et débloquer des trajets. Toutefois, ils ne pourront utiliser la nouvelle carte que pour des déplacements liés au travail. Avec cette collaboration, la société Modo souhaite créer un impact positif dans le service de partage multimodal.

En travaillant ensemble, nous devrions voir diminuer les problèmes de congestions dans Vancouver. Patrick Nangle, président-directeur général de Modo

Un projet similaire est en cours d'élaboration à Montréal avec le projet Céleste, mais il tarde à prendre forme. M. Nangle souligne que le Grand Vancouver sera donc la première région au Canada à tester un tel système.

Le projet pilote doit se poursuivre jusqu'à la fin du mois de mai 2020. Il va permettre aux autorités de transport en commun de tester l'intégration technique du système Compass avec ces nouveaux services, des informations qu'elles utiliseront pour déterminer si le système pourrait fonctionner à plus grande échelle.