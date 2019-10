Projet Fronde : les derniers accusés demandent à leur tour un arrêt des procédures

L’ex-directeur des infrastructures et voirie à la Ville de Montréal, Robert Marcil, et les quatre cadres de firmes de génie-conseil Bernard Poulin (SM), Dany Moreau (SM), Kazimierz Olechnowicz (HBA Teknika) et Normand Brousseau (HBA Teknika) avaient été arrêtés le 19 septembre 2017dans le cadre de l’opération Fronde.

Tous ont été accusés de fraude, de complot et de corruption dans le cadre d’un système allégué d’attribution de contrats municipaux à des firmes de génie-conseil en échange de versement dans les coffres du défunt parti Union Montréal.

Lors de cette enquête, les enquêteurs de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) ont aussi mis la main au collet de l’ex-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Frank Zampino, de l’ex-solliciteur de fonds pour Union Montréal, Bernard Trépanier, ainsi que l’ex-vice-président de la firme CIMA+, Yves Théberge.

Bernard Trépanier et Yves Théberge ne sont pas cités au procès, car le premier est décédé en août 2018 d’un cancer du poumon, tandis qu’Yves Théberge a choisi de plaider coupable.

Comme l’ont fait les avocats de Frank Zampino, qui ont réussi à faire invalider son procès le 30 septembre dernier, les avocats des cinq accusés ont souligné au tribunal que les conversations qu’ils ont eues avec leurs clients ont été interceptées et écoutées illégalement par les enquêteurs de l’UPAC. Elles ne peuvent par conséquent être admises en preuve, selon les avocats.

Il s’agit par ailleurs selon eux d’un abus de procédures qui a bafoué les droits fondamentaux de leurs clients.

La requête doit être débattue au tribunal en novembre.

Mais la victoire n’est pas nécessairement acquise pour les cinq accusés. Jeudi, la Couronne a porté en appel l'arrêt des procédures prononcé il y a trois semaines en faveur de Frank Zampino.

Un nouveau procès pourrait par conséquent être ordonné contre lui si la Cour d’appel en décidait autrement.

Selon les enquêteurs de l’UPAC, de 2001 à 2009, alors que Gérald Tremblay était à la mairie de Montréal, Frank Zampino, avec la participation du collecteur de fonds Bernard Trépanier, aurait instauré un système frauduleux de partage de contrats municipaux en échange d’une ristourne financière d’environ 3 % au bénéfice du défunt parti Union Montréal.