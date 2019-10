Manon Massé dénonce un système de santé « désorganisé et malade »

Dans le cadre de sa tournée gaspésienne, la cheffe du deuxième groupe d’opposition a dressé un portrait assez sombre du système de santé provincial.

Le réseau est désorganisé, affirme Mme Massé, parce qu’on a tellement fait de changements dans les cinq dernières années que c’est dommageable pour la santé de notre réseau. Selon elle, la centralisation engendrée par la réforme Barrette a été particulièrement néfaste en Gaspésie.

Il faut réinvestir là où le gouvernement a tout simplement foutu le bordel , affirme Mme Massé, sans toutefois chiffrer les sommes supplémentaires nécessaires.

Manon Massé s’est rendue jeudi, sans rencontre officielle, dans la cafétéria de l’hôpital de Maria pour manger avec les employés.

Ce qui me frappe, c’est que j’ai croisé des gens qui aiment leur job, mais qui sont à bout, qui sont épuisés, qui voudraient enfin qu’on reconnaisse qu’il joue un rôle majeur dans l’offre de services.

L'hôpital de Maria dans la Baie-des-Chaleurs Photo : Radio-Canada

La porte-parole de Québec solidaire estime que le gouvernement caquiste doit donner un « coup de barre » pour restructurer le réseau, en prêtant oreille aux solutions proposées par les employés du réseau.

Attractivité et conditions de travail

Québec solidaire propose trois axes d’interventions prioritaires. Manon Massé plaide d’abord pour améliorer l’attractivité et la rétention des professionnels.

Le système public doit redevenir un employeur de choix pour les professionnels. Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire

Pour ce faire, Québec solidaire exige une amélioration notable des conditions de travail.

Comment se fait-il qu’au Québec, il y ait plus de 3000 infirmières au Québec qui n’exercent plus leur profession? demande Manon Massé. Quand on jase avec elles, elles nous le disent très bien : la profession n’est plus intéressante à exercer. Les conditions de travail sont exécrables.

Surcharge de travail, pression, heures supplémentaires obligatoire, baisse de pouvoir d'achat : Manon Massé a énuméré plusieurs causes liées, selon elle, à la détérioration des conditions de travail du personnel soignant. Photo : iStock / Photographerlondon

La mise en place de ratios

Québec solidaire estime que l’amélioration des conditions de travail passe par la mise en place d'un système de ratios qui fixe un nombre maximum de patients pris en charge par les infirmières, infirmières auxiliaires et les préposées aux bénéficiaires.

Cette pratique a fait l'objet de projets pilotes auprès d'infirmières au Québec, et selon Mme Massé, les résultats sont très concluants.

Cette idée apportée par les infirmières elles-mêmes, rapporte Manon Massé, permet de donner une charge de travail sécuritaire et d’offrir les soins dans des normes de qualité.

Pour y arriver, il n’y a pas de baguette magique, il faut embaucher! Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire

La haute direction épargnée

Contrairement au Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est du Québec (SIIIEQ) qui demande la mise sous tutelle du Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie en réaction aux nombreux départs de cadres et du nombre élevé d’employés en arrêt de travail, la porte-parole de Québec solidaire n’a pas voulu jeter le blâme sur la haute direction régionale.

Sur l'ensemble du Québec, ça ne va pas bien le réseau de la santé, soutient Mme Massé. Est-ce pire ou moins pire qu'ailleurs, je ne le sais pas, a avoué Mme Massé

Les dirigeants reçoivent les commandes d’en haut, c’est plus à la ministre de la Santé et au premier ministre que je m’adresse. Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire

Elle s’est toutefois dite inquiète des centaines de kilomètres que certains employés doivent parcourir entre les divers points de service, de même que du taux élevé d’employés en arrêt de travail. Manon Massé n’a pas manqué de souligner que ces absences ne sont pas étrangères à la santé financière fragile du CISSS de la Gaspésie.