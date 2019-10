Trafic de drogue : des accusations pour deux hommes de la région

Deux hommes originaires de Rimouski et Matane font face à des accusations en lien avec le trafic de stupéfiants et le non-respect des conditions de probation.

Alex Gagné, 33 ans, et Mathieu Gauthier, 29 ans, ont été arrêtés à La Pocatière mercredi. Dans leur véhicule, la Sûreté du Québec a notamment saisi un peu plus d’un kilogramme de cocaïne, 600 comprimés de méthamphétamines et une arme de poing.

Alex Gagné a été libéré avec promesse de comparaître et doit retourner en Cour le 25 novembre. Mathieu Gauthier, qui est détenu, comparaîtra au palais de justice de Rivière-du-Loup lundi.