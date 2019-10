Alexandra Stréliski et Cœur de pirate dominent la récolte des prix au 41e Gala de l'ADISQ

Mais c'est la colère bien sentie de Pierre Lapointe qui a surtout retenu l'attention, après que l'auteur-compositeur-interprète et animateur du Premier gala de l'ADISQ 2019 eut dénoncé l'inaction des gouvernements devant les géants du web. Il a profité de la présence d'élus dans la salle pour leur faire part de son exaspération et son indignation en regard du fait que les GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple) ne paient pas d'impôts au Canada.

Le milieu de la musique a été le premier à crier haut et fort, il y a vingt ans, que l'arrivée d'Internet c'était extraordinaire, mais que ça allait nous foutre dans la merde. Ça y est, il n'y a rien qui a été fait par les gouvernements, ou presque, depuis ces vingt dernières années. Et nous sommes tous dans la merde! Pierre Lapointe

Les femmes triomphent

Cœur de pirate a reçu les Félix de l'interprète féminine de l'année et de l'album pop de l'année, tandis qu'Alexandra Stréliski a été sacrée révélation de l'année en plus de recevoir le prix d'auteure-compositrice de l'année.

La pianiste Alexandra Stréliski était la seule, dans les deux catégories pour lesquelles elle était en nomination, à ne pas être une interprète. Merci à ceux qui viennent à mes shows, vous m’avez mise au monde , a-t-elle dit, chavirée, lors de la remise de son premier trophée. Lorsqu'elle a été sacrée auteure-compositrice de l'année, elle était sous le choc. Maman, Papa, merci d’avoir écouté de la musique classique. Tellement, que ça a déteint sur moi.

Béatrice Martin (alias Cœur de pirate) est restée clouée à son siège quelques secondes lorsque son nom a été prononcé par l'animateur Louis-José Houde. Elle est finalement montée, abasourdie.

Béatrice Martin (Coeur de Pirate) Photo : Radio-Canada / Martin Ouellet

Elle a félicité ses comparses féminines en ajoutant être heureuse d'être encore nommée au sein de cette catégorie. J'aimerais aussi remercier ma fille. J'espère être une bonne interprète féminine surtout pour elle.

Un autre prestigieux Félix a été remis à une femme, soit celui de la chanson de l'année. Le prix, déterminé à 50 % par le public et à 50 % par l'Académie, est allé à Roxane Bruneau pour son titre Des p'tits bouts de toi.

Roxane Bruneau a remporté le Félix de la chanson de l'année. Photo : Radio-Canada / Martin Ouellet-Diotte

Une grande célébration

Après une prestation émouvante et puissante offerte par le duo improbable formé de la chanteuse Elisapie et d'Alexandra Stréliski, la poète innue Joséphine Bacon et le chef de l’Assemblée des Premières nations du Québec et du Labrador ( APNQLAssemblée des Premières nations du Québec et du Labrador ), Ghislain Picard, sont venus présenter le tout premier Félix de l’artiste autochtone de l’année.

« Si les cotes de l’ADISQ doivent atteindre une pointe ce soir, c’est à ce moment ci que ça se passe », a lancé le chef Picard, le regard amusé. Le visage empreint de fierté et tout sourire, Joséphine Bacon a proclamé Florent Vollant récipiendaire de ce premier prix offert aux artistes des Premiers Peuples du Québec, 29 ans après que ce dernier eut gagné, avec Kashtin, les Félix du microsillon country-folklore et du premier disque de l’année, passant alors devant Laurence Jalbert, Les B.B. et Jean Leloup. « En ce moment historique, on est tous gagnants », a-t-il lancé.

Merci à l'ADISQ de nous avoir fait cette place. Soyez sans craindre, on va la prendre, parce que nous ne sommes pas ici car nous sommes autochtones, mais parce que nous sommes bons. Florent Vollant

Animé pour une 14e année consécutive par l'humoriste Louis-José Houde, la grande fête de la musique québécoise n'a pas manqué de faire passer son public d'une émotion à l'autre.

Le 41e gala s’est d'abord amorcé avec un puissant medley d'ambassadeurs et ambassadrice du rap québécois qui allait donner le ton à la soirée, avant de faire place au flamboyant monologue d’ouverture de l’animateur Louis-José Houde, qui n’a pas manqué de souligner à gros traits – et avec humour – le mécontentement de Mario Pelchat évoqué lors du gala l’an dernier.

« Il est 8 h04, Mario Pelchat est déjà en tabarnak! », a-t-il lancé lors de son arrivée sur scène. Rappelons que Mario Pelchat avait vertement critiqué l'ADISQ, en 2018, disant regretter que la chanteuse country Guylaine Tanguay n'ait pas été lauréate du Félix de l'interprète féminine de l'année.

L'animateur est revenu sur les vagues suscitées par cette déclaration, mais aussi sur les blagues qui ont été faites dans les différentes galas québécois qui ont suivi.

Louis-José Houde anime son 14e Gala de l'ADISQ. Photo : Radio-Canada

« C’est mon Mario! C’est ma controverse! C’est ma seule... Ah non, c’est vrai, il y en a un qui s’est rentré un Félix dans la gueule! », en parlant de l'auteur-compositeur-interprète Hubert Lenoir, sorti grand gagnant du 40e gala.

Pour connaître tous les gagnants et gagnantes du 41e Gala de l'ADISQ :

Interprète féminine de l'année Cœur de pirate

Lara Fabian

Marie-Mai

Ariane Moffatt

Ginette Reno Interprète masculin de l'année Marc Dupré

Éric Lapointe

Hubert Lenoir

Loud

Fred Pellerin Artiste autochtone de l'année Elisapie

Maten

Matiu

Shauit

Florent Vollant Auteur ou compositeur / Auteure ou compositrice de l'année Koriass

Salomé Leclerc

Les Louanges

Ariane Moffatt

Alexandra Stréliski Groupe ou duo de l'année 2Frères

Alaclair Ensemble

Bleu Jeans Bleu

Les Cowboys Fringants

Les Trois Accords Chanson de l'année Léo Gagné, 2Frères (Amélie Larocque)

Tu trouveras la paix (pour Renée Claude), artistes variées (Stéphane Venne)

Des p'tits bouts de toi , Roxane Bruneau (Roxane Bruneau)

Fous n'importe où, Charlotte Cardin et Cri (Daniel Bélanger)

Dans la nuit, Cœur de pirate et Loud (Béatrice Martin, Simon Cliche / Béatrice Martin)

Tout le monde, Corneille (Corneille, Sofia de Medeiros / Corneille)

La tempête, Marc Dupré (Marc Dupré, John Nathaniel, Amélie Larocque)

Pitou, Les Louanges (Vincent Roberge, Vincent Roberge / Félix Petit)

Ouvre tes yeux Simon!, Les Trois Accords (Simon Proulx / Les Trois Accords)

Fallait y aller, Loud (Loud / Ruffsound, Banx & Ranx, Ajust et Realmind) Album de l'année - pop Perfecto, Bleu Jeans Bleu

En cas de tempête, ce jardin sera fermé , Cœur de pirate

Papillon, Lara Fabian

Elle et moi, Marie-Mai

Petites mains précieuses, Ariane Moffatt Album de l'année - rap Le sens des paroles , Alaclair Ensemble

Zayzay, Fouki

La nuit des longs couteaux, Koriass

Tout ça pour ça, Loud

Survivant, Souldia Album de l'année - folk Disparition, Guillaume Beauregard

Hélas Végas, David Marin

Dans le noir, Safia Nolin

Après , Fred Pellerin

Retour à Walden : Richard Séguin sur les pas de Thoreau, Richard Séguin Album de l'année - adulte contemporain C'est la fin du monde à tous les jours, Lou-Adriane Cassidy

Et voilà, Robert Charlebois

À jamais , Ginette Reno

L'origine de mes espèces, Michel Rivard

Petite plage, Ingrid St-Pierre Révélation de l'année Lou-Adriane Cassidy

Jérôme 50

Les Louanges

Sarahmée

Alexandra Stréliski Spectacle de l'année (auteur-compositeur-interprète) Nos idéaux, Dumas

Rester forts, Marc Dupré

Darlène, Hubert Lenoir

Une année record, Loud

L'origine de mes espèces, Michel Rivard

