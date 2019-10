L’électricité est de retour pour l’ensemble des Manitobains

L’annonce a été faite vendredi matin par la société de la Couronne.

Nous avons fait d’énormes progrès en peu de temps , dit le porte-parole d’Hydro-Manitoba, Owen Bruce.

Les Premières Nations de Little Saskatchewan, de Lac Saint-Martin, et de Dauphin River, restent pour l’instant alimentées par des génératrices, précise M. Owen.

Il explique que les équipes ont encore un peu de travail dans ces communautés avant le retrait des groupes électrogènes.

En raison des effets résiduels de la tempête tels que la chute d’arbres affaiblis sur les infrastructures électriques, des clients pourraient de nouveau être privés de courant, ajoute-t-il. Dans la région où la tempête a touché les lignes électriques, nous pouvons nous attendre à voir davantage de pannes liées aux arbres, dit-il. Cela s’est passé jeudi soir dans le quartier de River Heights à Winnipeg, par exemple.

Hydro-Manitoba a répondu à 266 000 pannes signalées depuis le 10 octobre, date du début de la tempête.

Au total, 4000 poteaux électriques ainsi que près de 950 kilomètres de lignes électriques ont dû être remplacés.

Le premier ministre, Brian Pallister, a tenu à féliciter les employés d’Hydro-Manitoba pour leur travail inlassable.

Nous remercions ces employés pour leur dévouement constant et exprimons notre gratitude à nos voisins, aux entrepreneurs privés et aux milliers de Manitobains qui ont contribué à accélérer le rétablissement de l’électricité dans notre province. Brian Pallister, premier ministre du Manitoba

M. Pallister rappelle qu’un immense effort de relance est en cours depuis la tempête de neige, qui a laissé des dizaines de milliers de personnes sans électricité et forcé certains à quitter leur domicile. Les résidents des Premières nations Dauphin River et Little Saskatchewan sont toujours déplacés.

Bien que presque tout le monde ait retrouvé l’électricité, le travail d'Hydro-Manitoba n’est pas terminé. La société de la Couronne indique que les tours de transmission endommagées qui ont été temporairement remplacées par des générateurs diesel doivent encore être réparées.

Le porte-parole explique que les travailleurs s’occupent maintenant du nettoyage des infrastructures et des équipements endommagés.

Il ajoute que les équipes venues de la Saskatchewan, de l’Ontario et du Minnesota pour prêter main-forte aux équipes locales sont parties.

Hydro Manitoba estime que le coût des dommages de la tempête s’élève à plus de 110 millions de dollars.