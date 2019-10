Climat : quelques jours après les élections, les jeunes maintiennent la pression

Courtney Tosh a participé à cette manifestation pour le climat car, pour elle, il est temps d'agir. Photo : Radio-Canada / Marie-Michelle Borduas

Aujourd’hui, c’est comme une fête pour Justin Trudeau. Nous lui disons : "Bravo, vous êtes le premier ministre! Mais maintenant, il faut agir sur cette crise du climat!" , lance la militante du groupe de la jeunesse manitobaine pour l’action climatique. Courtney Tosh,

Les jeunes Manitobains ne lâchent rien. À la suite des élections fédérales, ils entendent rappeler à Justin Trudeau et à son caucus que la lutte contre le réchauffement climatique ne peut plus attendre. Courtney Tosh reprend : Il faut agir, s’il vous plaît. C’est notre avenir...

Dans ses mains, la militante tient une carte où les gens peuvent témoigner de leur soutien à la cause. Ces cartes seront envoyées au premier ministre à Ottawa.

À quelques mètres d'elle, une adolescente est assise sur les marches du palais législatif. Sur un grand carton blanc, Iona Taylor finit d’inscrire son message en anglais : Congrats! Now, do your job! (Félicitations. C'est le temps de se mettre à l'oeuvre!)

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Iona Taylor a manifesté devant l'assemblée législative du Manitoba pour appeler le gouvernement fédéral à l'action en matière de climat. Photo : Radio-Canada / Maarie-Michelle Borduas

La jeune femme est très engagée dans les manifestations pour sensibiliser la population sur l'enjeu du réchauffement climatique. Même si elle n’a pas encore l’âge de voter, comme la plupart des jeunes autour d’elle, elle souhaite prendre part aux discussions démocratiques.

Elle soutient : C’est comme ça qu’on essaie de se faire entendre et de participer au débat. On veut continuer à mettre la pression!

Cette manifestation s’inscrit dans la lignée de celle du 27 septembre dernier, qui était un mouvement mondial. Plus de 15 000 personnes avaient répondu à l’appel lors du rassemblement le mois dernier.

Même si le nombre de manifestants était beaucoup moins important vendredi, le groupe ne désespère pas. C’est difficile d’organiser des événements aussi gros. Nous allons essayer d’avoir autant de manifestants à l’avenir , affirme Courtney Tosh.

Le groupe souhaite organiser des événements de ce type tous les vendredis. Il prévoit une plus grande manifestation le 29 novembre prochain, sans donner plus de détails.



Avec les informations de Marie-Michelle Borduas