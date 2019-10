Le marché de l’habitation en Saskatchewan devrait ralentir jusqu’à la fin de l’année et se redresser en 2020 et en 2021, selon les prévisions de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Dans son rapport « Perspectives du marché de l’habitation : Automne 2019 », la SCHL Société canadienne d'hypothèques et de logement fonde ses prévisions sur des indicateurs économiques tels que les taux hypothécaires, les taux d’inoccupation et le prix moyen d’un loyer ainsi que la population et le nombre annuel d’emplois.

Dans l’ensemble du pays, l’activité sur le marché de l’habitation devrait reprendre de la vigueur après avoir diminué en 2018 et en 2019, indique la SCHLSociété canadienne d'hypothèques et de logement .

En Saskatchewan, la situation devrait aussi se redresser à un rythme modéré en 2020 et en 2021, après avoir connu une baisse en 2019.

La construction et le prix des logements

L’an prochain, il devrait se construire entre 700 et 1400 nouvelles maisons à Regina, alors qu’à Saskatoon, ce nombre devrait se situer entre 1300 et 2000.

Le nombre de mises en chantier remontera toutefois dans les segments des logements individuels et des logements collectifs au cours des deux prochaines années , souligne la SCHLSociété canadienne d'hypothèques et de logement .

En 2020, le prix d’une maison à Regina pourrait varier entre 290 000 $ et 300 000 $, alors qu’à Saskatoon ce prix pourrait osciller entre 320 000 $ et 326 000 $.

Les prix continueront de diminuer légèrement en 2020 avant de rebondir en 2021 , soutient l’analyste principale de la SCHLSociété canadienne d'hypothèques et de logement , Heather Bowyer.

Déclin en 2019

La construction de nouveaux logements, tous types confondus, a connu un net ralentissement cette année, observe la SCHLSociété canadienne d'hypothèques et de logement .

À Regina, entre 425 et 800 logements ont été construits cette année, comparativement à 1139 en 2018.

La situation à Regina s'apparente à celle de la Ville des Ponts. Il s’y est bâti entre 850 et 1450 nouveaux logements en 2019, alors que 1626 logements ont été bâtis l’an dernier.

La majoration des coûts de construction, la hausse des taux d’intérêt et les incidences de la réglementation ont eu un effet modérateur plus grand que prévu sur la demande de logements , explique la SCHLSociété canadienne d'hypothèques et de logement .

Au cours des prochaines années, Saskatoon devrait connaître l’expansion de ses quartiers situés au nord-est et au sud-est de la ville.

À Regina, la construction pourrait être soutenue en ce qui concerne les logements collectifs, en raison de la demande pour des logements meilleur marché tels que les copropriétés.