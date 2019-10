La leucose bovine, un cancer qui ronge les troupeaux laitiers

Émilie Therrien, une jeune productrice laitière de Coteau-du-Lac, est aux petits soins avec son troupeau d’une trentaine de vaches. Toutes ont l’air en bonne santé, enfin c’est ce qu’elle croyait. En 2018, elle apprend que trois de ses vaches sont atteintes de la leucose bovine.

On est resté un petit peu surpris [...] La leucose, c'est une maladie insidieuse qui n’est pas tangible, on ne voit pas les effets. Émilie Therrien, productrice laitière

Émilie Therrien, productrice laitière à Coteau-du-Lac Photo : Radio-Canada

La leucose bovine est une maladie virale pour laquelle il n’existe aucun traitement ni vaccin. Une fois qu'il est infecté, un animal l'est pour la vie. Le virus à l’origine de la maladie est dit oncogène, c’est-à-dire qu’il entraîne le développement de tumeurs. Or, comme le roulement dans les fermes laitières est élevé, seulement 5 % des vaches atteindront un âge assez avancé pour que ces tumeurs apparaissent. Mais comme le système immunitaire est affecté, cela ouvre la porte à d’autres infections.

Les animaux vont souvent attraper des pneumonies ou des maladies très usuelles, puis vont malheureusement quitter le troupeau pour ces raisons-là. Donc, c'est difficile pour un producteur souvent de s'apercevoir qu'il est aux prises avec cette maladie-là. Jean Durocher, vétérinaire et coordonnateur de la santé des troupeaux laitiers au centre d’expertise en production laitière de Lactanet

Jean Durocher, vétérinaire et coordonnateur de la santé des troupeaux laitiers au centre d’expertise en production laitière de Lactanet Photo : Radio-Canada

Analyser une goutte de sang ou de lait

Pour la diagnostiquer, il faut absolument faire des analyses de sang ou de lait. En 2017, les Producteurs de lait du Québec ont d’ailleurs lancé une campagne sans précédent au Canada pour mesurer la prévalence de la maladie. Des échantillons de lait ont été recueillis dans les réservoirs de chacune des 5306 fermes laitières du Québec.

Comme les anticorps de la maladie sont présents dans le lait, cela a permis de déterminer que 90 % des troupeaux étaient infectés et que la maladie suivait une courbe de progression inquiétante. Au début des années 1980, 36 % des troupeaux comptaient des vaches atteintes de la leucose bovine.

Mais comment en sommes-nous arrivés à un taux d’infection aussi élevé? La maladie se transmet par le sang et une infime quantité suffit pour qu’une bête contracte la leucose, l’équivalent de 2 millièmes d’une goutte de sang. Les mesures d’hygiène jouent donc un rôle-clé.

Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, on piquait des animaux, et souvent, avec la même aiguille, on pouvait piquer cinq animaux différents. Jacques Lafortune, producteur laitier

Jacques Lafortune est producteur laitier à Saint-Roch-de-l’Achigan dans Lanaudière. Sa famille et lui possèdent un grand troupeau de près de 200 vaches en lactation. En 2008, des analyses révèlent que la leucose bovine est présente dans son troupeau : 45 bêtes en sont atteintes. Rapidement, un plan est établi pour éviter la contamination.

Jacques Lafortune, producteur laitier à Saint-Roch-de-l’Achigan Photo : Radio-Canada

Les vaches [malades] on les mettait en bout de rangée, ces vaches-là étaient traitées en dernier. [...] Quand t'injectes une vache, faut que tu changes d'aiguille à toutes les vaches. Que ça soit une insémination ou une fouille d'un animal, c'est tout le temps de changer ses gants. Les méthodes d'écornage aussi, il faut toujours faire attention à ça. Jacques Lafortune

Toutes ces mesures ont porté fruit : en quelques années, Jacques Lafortune a réussi à éliminer la maladie de son troupeau, qui est encore aujourd’hui l’un des rares à être exempt de la leucose.

Une industrie en profonde transformation

La progression de la maladie n’est pas étrangère à l’intensification de l’élevage laitier. Les animaux font de plus en plus l’objet de suivi, ce qui augmente les chances de propagation lorsque les instruments sont souillés.

On vaccine plus les animaux, ce qui nécessite l’usage d’aiguilles, on fait plus d’examens lors de la gestation, il y a beaucoup plus d’interventions sur ces bêtes qu’autrefois. Frank van der Meer, vétérinaire spécialiste de la virologie à l’Université de Calgary

On a intensifié finalement les actes qu’on fait sur les vaches, puis peut-être qu’à certaines places on a oublié des mesures d’hygiène de base, et là, ça nous a rattrapés. Jean Durocher

La maladie est également présente chez les bovins de boucherie, mais la prévalence y est beaucoup moins élevée. Une étude récente de l’Université de la Saskatchewan démontrait que 14,6 % des troupeaux de bovins de boucherie dans l’Ouest canadien étaient contaminés. La promiscuité moins grande des animaux et leur suivi un peu moins intensif expliqueraient en partie cette différence.

De jeunes veaux dans une étable Photo : Radio-Canada

La leucose, une maladie qui coûte cher

Si la leucose bovine a pris une telle ampleur dans les troupeaux laitiers, c’est aussi parce qu’on a longtemps jugé que cette maladie n'entraînait pas de pertes financières. Mais les recherches sur le sujet depuis quelques années sont claires :

La leucose a des conséquences : les animaux vont produire moins de lait, vont quitter la ferme plus rapidement et tout cela a un impact financier. Frank van der Meer

Les Producteurs de lait du Québec ont d’ailleurs calculé les pertes pour des fermes de différentes tailles. Pour un troupeau de 60 vaches moyennement contaminé, cela représente des pertes pouvant atteindre plus de 13 000 $ par année. Pour une ferme de plus de 100 vaches, les pertes peuvent grimper à 22 000 $ par année. Même les petites fermes peu contaminées ne sont pas épargnées.

Ils me disaient que j'avais une perte entre 900 $ et 4500 $ par année pour mon troupeau, fait que c'est sûr que ça m'allumait une lumière pour dire que, bon, il y avait vraiment un enjeu réel sur la maladie. Émilie Therrien

L’Europe éradique la maladie

Une vache laitière à Coteau-du-Lac Photo : Radio-Canada

Dans les années 1980, plusieurs pays européens ont décidé d'éradiquer la maladie. Au départ, c'est la crainte que la leucose puisse se transmettre aux humains qui avait poussé les Européens à agir. La science avait à l’époque démontré qu’il n’y avait pas de corrélation entre la leucose et les maladies humaines. Mais des études plus récentes ont établi de nouveaux liens, avec le cancer du sein notamment.

Il y a eu plusieurs études épidémiologiques sur les effets de la leucose bovine et aucune n’a fait la preuve d’effets néfastes sur la santé humaine. Paul Bartlett, épidémiologiste, Université du Michigan

Les taux de cancer du sein sont moins élevés en Amérique du Nord qu'en Europe de l’Ouest, où la maladie a pourtant été éradiquée. Mais comme l’ADN du virus de la leucose bovine a été détecté dans des tissus mammaires humains, plus de recherches seront nécessaires. À l’Université du Michigan, un établissement qui est considéré comme un chef de file sur la recherche entourant la leucose bovine, les chercheurs soulignent que les implications pour la santé humaine de rétrovirus comme celui de la leucose bovine devront être réévaluées à l’aide des nouveaux outils génétiques aujourd’hui disponibles .

Il est possible de consulter l'étude de l'Université du Michigan ainsi que le Centre de recherche sur la leucose bovine Université du Michigan (Nouvelle fenêtre) .

Chaque maladie animale, comme industrie, on se pose toujours la question d'un lien possible avec la santé humaine. Dans le cas de la leucose, c'est très clair que la pasteurisation du lait inactive complètement le virus et c'est très clair que la cuisson de la viande détruit complètement le virus. À ce titre-là, la leucose bovine n'est pas une maladie où il y a un enjeu de santé publique. Par contre, en tant qu'industrie, on veut vraiment diminuer au maximum la prévalence de cette maladie-là. Si un jour des gens trouvaient un lien potentiel, bien on aura fait le travail, puis on aura finalement minimisé le risque au maximum. Jean Durocher

Au Québec, les Producteurs de lait doivent procéder d’ici un an à une nouvelle analyse du lait de l'ensemble des fermes de la province pour déterminer si les mesures de biosécurité mises en place ont permis de diminuer la prévalence de la maladie.