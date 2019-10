Il manque 50 médecins de famille dans la Capitale-Nationale

Regardons le climat qu'on a vécu au cours des dernières années, la médecine familiale a été beaucoup attaquée , dénonce le président de la FMOQFédération des médecins omnipraticiens du Québec , Louis Godin.

Selon lui, les exigences mises en place sous le gouvernement libéral, dont les seuils minimums de patients à prendre en charge et les objectifs serrés sur les temps de consultation, ont fait fuir la relève.

On disait : "On veut imposer vos conditions de pratiques." Donc les étudiants ont choisi une autre spécialité que celle de la médecine familiale, donc on s'est retrouvés avec moins de médecins nouvellement gradués.

Dr Louis Godin, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec Photo : Radio-Canada

Le Dr Godin estime que la situation a aussi poussé certains médecins à partir à la retraite. Résultat : la FMOQFédération des médecins omnipraticiens du Québec évalue qu’il manque environ 50 médecins de famille dans la région de Québec et quelque 450 à l’échelle de la province.

Si on avait ces médecins-là, aujourd'hui, en pratique, on n'aurait plus de problème d'accès et on pourrait fournir un médecin à tous les gens qui en cherchent actuellement un , avance-t-il.

Pas de solutions à court terme

Bien que les inscriptions soient en hausse dans les programmes universitaires de médecine familiale, Louis Godin anticipe que la pénurie de main-d'oeuvre se fera sentir encore pendant quelques années.

Former un médecin prend du temps et la FMOQFédération des médecins omnipraticiens du Québec souligne que d’autres régions du Québec ont des besoins encore plus criants que ceux de la Capitale-Nationale.

C'est un défi. D'ici à ce qu'on réussisse à inciter la relève à choisir la médecine familiale, il va falloir essayer de travailler à comment mieux réorganiser les pratiques, comment les médecins peuvent être mieux soutenus par les établissements pour être capables d'en faire un peu plus.

Au moins, les relations avec le nouveau gouvernement de la Coalition avenir Québec semblent plus sereines.

Le climat des dernières années, c’est quelque chose qui est derrière nous , assure Louis Godin.

Mode de rémunération

Questionnée sur les quelque 450 médecins qui manquent au Québec, la ministre de la Santé, Danielle McCann, indique qu’elle souhaite apporter des changements au modèle de rémunération.

La ministre de la Santé du Québec, Danielle McCann Photo : Radio-Canada

Mon plan, c’est de changer le mode de rémunération des médecins de famille pour qu’ils puissent utiliser davantage des modalités modernes, comme le téléphone ou l’internet. Ils ne seraient plus payés à l’acte de façon majoritaire, c’est ça qui va donner le plus d’oxygène , avance la ministre.

D’ici à ce que cette réforme se concrétise, elle rappelle que le gouvernement a mis en place des incitatifs financiers pour que les médecins de famille qui s’occupent de moins de 1000 patients en prennent plus sous leur aile.