Il s'agirait d'un jeune béluga, selon le Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMM). Il est toutefois impossible de déterminer son âge réel, en raison de l’état de décomposition avancé de la carcasse.

Un échantillon de peau a été prélevé afin d'en apprendre davantage sur la provenance de l'animal.

Le nombre de carcasses découvertes cette année se situe dans la moyenne des mortalités des 30 dernières années, selon le coordonnateur pour le Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins (RQUMM), Robert Michaud. Ce dernier s’inquiète davantage du sexe et de l’âge des carcasses de bélugas retrouvées au cours des dernières années.

Au cours des dernières années, ce qui nous inquiète le plus c’est la nature des carcasses. On va retrouver plus de femelles que des mâles parmi les adultes, beaucoup de très jeunes individus , observe Robert Michaud.

Un 15e béluga mort cette saison a été découvert à Saint-Fabien. Photo : Radio-Canada

Cette année, les carcasses de femelles en train de mettre bas ont été retrouvées. Peu de jeunes bélugas font toutefois partie des mortalités cette année, indique Robert Michaud.

Ce dernier rappelle à la population de signaler au RQUMMRéseau québécois d’urgences pour les mammifères marins les carcasses de mammifères marins découvertes sur les berges du fleuve Saint-Laurent.

Avec des informations de Julie Tremblay