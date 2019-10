Roger Jabbour aurait-il pu être réprimandé plus tôt, se demandent d'anciennes élèves ?

L'homme de 67 ans a été reconnu coupable d'attouchements sexuels pour avoir donné des baisers sur la joue et dans le cou, ainsi que des câlins à des élèves dans une école secondaire de Charlottetown, entre 2012 et 2015. En janvier dernier, un juge de la Cour provinciale l'a condamné à 15 mois de détention.

En lui imposant cette peine plus sévère que la peine minimale obligatoire d'un an, le magistrat a insisté sur le fait que l'ancien enseignant se trouvait en position d'autorité.

Roger Jabbour a toutefois obtenu une libération conditionnelle totale après avoir purgé moins de la moitié de sa peine.

La Commission des libérations conditionnelles du Canada estime que le sexagénaire ne représente pas un risque indu pour la collectivité. Dans leur décision, les commissaires ne se disent cependant pas convaincus qu'il assume entièrement la responsabilité de ses gestes.

Pendant de son procès, Roger Jabbour a reconnu qu'il lui arrivait régulièrement de serrer des élèves dans ses bras ou de leur tenir la main. Il a dit avoir agi ainsi pour offrir réconfort et soutien à ces élèves.

Roger Jabbour a enseigné la musique à l'école secondaire Colonel-Gray à Charlottetown pendant de nombreuses années. Photo : CBC

Les trois plaignantes dans cette affaire sont d'anciennes élèves de l'école secondaire Colonel-Gray, à Charlottetown. Elles étaient âgées de 14 et 15 ans au moment des faits. Elles ont témoigné sous serment qu'elles avaient rencontré leur enseignant de musique en privé dans son bureau derrière les portes closes à l'école et qu'il avait, dans un cas, touché les cuisses et dans un autre cas, donné, entre autres, des baisers sur le visage et dans le cou.

CBC a parlé à des deux des trois anciennes élèves, de même qu'à une vingtaine de personnes qui disent avoir été victimes ou témoins de comportements déplacés de la part de l'enseignant sur une période de près de 30 ans. Leurs témoignages se recoupent : câlins non désirés, fréquentes crises de larmes, accès de colère, insultes, commentaires à caractère sexuel et utilisation de certaines de ses élèves comme confidentes.

Par l'entremise de son avocat, Roger Jabbour a refusé de commenter ces nouvelles allégations.

Ce qui me préoccupe le plus, c'est que les gens savaient ce qui se passait et que rien n'a été fait , raconte à CBC une plaignante dont l'identité est protégée par un interdit de publication de la Cour. On a permis que ces comportements se poursuivent en raison de l'apathie des membres de la communauté : ses collègues, les parents et l'administration scolaire , déplore une autre plaignante dont l'identité est également protégée par un interdit de publication.

Parce que le programme de musique avait beaucoup de succès et que [Roger Jabbour] était un enseignant et un chef d'orchestre très doué qui faisait ressortir le meilleur de nous de bien des façons, les gens ont probablement fermé les yeux et se sont concentrés sur les aspects positifs, espérant simplement qu'il allait arrêter. Erica Stanley, élève de l'école secondaire Colonel-Gray de 1991 à 1994

Les personnes à qui CBC a parlé dans le cadre de son enquête réclament un examen complet de ce que les autorités compétentes savaient des comportements allégués de Roger Jabbour pendant ses 46 ans de carrière dans l'enseignement. Elles veulent savoir si les plaintes ont été prises au sérieux et si l'enseignant a reçu des blâmes. Elles veulent aussi savoir ce qui est a été fait pour protéger les élèves.

Des groupes de défense des femmes et des filles dans la province insulaire souhaitent aussi aller au fond des choses.

J'aimerais que cette affaire soit prise au sérieux , exhorte Michelle Jay, du Conseil consultatif sur la condition féminine de l'Île-du-Prince-Édouard. Il faut que nous puissions dire que nous avons appris de cette mauvaise situation qui a perduré pendant 30 ans, et que nous avons mis en place des protocoles pour ne pas que cette situation se reproduise.

Jillian Kilfoil, du Réseau des femmes de l'Île-du-Prince-Édouard, estime pour sa part qu'il a des lacunes importantes dans la protection de nos enfants à l'école . Il n'existe pas, selon elle, de mesures concrètes pour protéger les élèves contre les gestes inappropriés, mais qui ne sont pas forcément de nature criminelle.

Pour nous, [Roger Jabbour] représente vraiment tout le travail que nous avons besoin de faire pour éliminer la culture de violence qu'on a créée dans notre société et parfois même dans nos écoles. Jillian Kilfoil, directrice générale du Réseau des femmes de l'Île-du-Prince-Édouard

Plusieurs anciennes élèves de Roger Jabbour ont confié à CBC que leurs parents se sont plaints à l'époque du comportement de l'enseignant de musique à la direction de l'école, mais que les câlins, les attouchements, les crises de larmes et les accès de colère ont perduré.

Anne Gillis, qui accompagnait la classe de musique de l'école Colonel-Gray dans le cadre d'un voyage scolaire en 2004, a raconté au diffuseur public qu'elle avait trouvé l'enseignant dans une chambre d'hôtel avec un groupe de filles tard en soirée. Elle lui aurait ordonné de quitter les lieux. Elle aurait ensuite signalé l'incident à la direction de l'école, mais elle ignore si des mesures ont été prises.

Trois anciens directeurs de l'école secondaire de langue anglaise du centre-ville de Charlottetown ont affirmé à CBC que les plaintes qu'ils ont reçues à propos de l'homme aujourd'hui âgé de 67 ans n'étaient pas de nature sexuelle.

Plusieurs anciennes élèves disent qu'elles n'ont pas osé dénoncer Roger Jabbour parce que son comportement faisait, selon elles, partie de la vie à l'école Colonel-Gray. À l'époque, Roger était juste Roger. Nous ne nous rendions pas compte à quel point c'était mal , explique Erica Stanley, qui a fréquenté l'école secondaire de 1991 à 1994.

Le Conseil consultatif sur la condition féminine, le Réseau des femmes de même que le Centre d'aide aux victimes de viol de l'Île-du-Prince-Édouard réclament un examen complet de l'affaire Jabbour depuis un an. Ces trois groupes disent que leurs demandes sont jusqu'ici restées lettre morte.

Dans une déclaration écrite, le ministère de l'Éducation et de l'Apprentissage continu de l'Île-du-Prince-Édouard indique que puisque les attentes du public à l'égard de la sécurité de nos enfants continuent d'augmenter, les autorités scolaires prennent des mesures supplémentaires pour s'assurer que les écoles sont des endroits sécuritaires et accueillants .

Les politiques de la Direction des écoles publiques (DÉP) de langue anglaise, y compris les procédures pour traiter les comportements inappropriés comme l'intimidation, le harcèlement et les abus ont été révisées en 2018, précise la province.

Les nouvelles politiques stipulent qu'un élève doit rapporter à la direction de son école tout comportement qu'il juge inapproprié de la part d'un enseignant. La direction de l'école doit alors documenter la plainte et si cette dernière est suffisamment grave ou de nature sexuelle, la direction de l'école doit en faire part à la DÉP qui préviendra à son tour la police.

Dans sa déclaration, le ministère de l'Éducation et de l'Apprentissage ne fait aucune mention d'un examen approfondi de l'affaire Jabbour.

Roger Jabbour a refusé de réagir à ces nouvelles accusations.

D'après une enquête de Sally Pitt, de CBC, et avec des renseignements de Julien Lecacheur, de Radio-Canada