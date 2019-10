Plus de 9 h de problèmes avec le train léger en une semaine

Dans tous les cas, des autobus supplémentaires ont été déployés pour transporter les usagers d’une station à l’autre.

La Ligne 1 durement touchée

La Ligne 1 de l’O-Train a été la plus touchée cette semaine, surtout le matin à la fin de l’heure de pointe. Mardi dernier, un problème de communication au sujet du changement de voie a eu comme effet d’interrompre le service entre les stations Blair et St-Laurent pendant 2 h 21. Il s’agit du plus long incident de la semaine.

Deux incidents eux aussi particulièrement longs sont survenus mercredi. Peu après 9 h 30, un train est resté immobilisé à la station uOttawa, compromettant le service entre les stations Rideau et Lees. Il a fallu attendre deux heures avant que le service reprenne normalement. Le train circulait aux autres stations, mais des autobus supplémentaires ont fait le relais entre Rideau et Hurdman.

En après-midi mercredi, un problème avec les portes à la station St-Laurent a duré environ une heure. Des autobus ont transporté les usagers entre les stations Tremblay, St-Laurent et Blair.

Jeudi, peu après 10 h, un train est de nouveau immobilisé pendant une demi-heure, cette fois à la station Tremblay. Puis vendredi, vers 8 h, un autre est à l’arrêt, cette fois à la station Tunney’s Pasture, pendant presque 25 minutes.

La Ligne 2

La Ligne 2 a elle aussi rencontré des problèmes à deux reprises lundi peu après 9 h 30 et 13 h 30 – de nature non précisée – entre les stations Greenboro et Bayview. L’incident a duré 1 h le matin et 2 h en après-midi.

Les problèmes avec le train léger ont fait réagir des usagers sur Twitter :