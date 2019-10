Malgré les changements climatiques, le homard de la N.-É. et du N.-B. se porte bien

Un regroupement de scientifiques a tenté de prédire l'impact du réchauffement de l'océan sur l’industrie de la pêche au homard en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Leurs conclusions ont apaisé leurs appréhensions.

Il s’agit d’une première recherche scientifique canadienne qui étudie le phénomène des changements climatiques dans la zone extracôtière à 19 km et plus de la terre ferme.

Selon les chercheurs, dans la plupart des régions maritimes, l'habitat du homard devrait demeurer sain et même s'améliorer au cours des prochaines décennies.

Certaines des projections climatiques suggèrent que le réchauffement de l’eau n'aura peut-être pas un si grand impact sur les homards adultes au cours des prochaines années , explique Adam Cook, scientifique spécialiste du homard au ministère des Pêches et Océans ayant participé à l’étude.

Bien sûr, il y a encore de l'incertitude en ce qui concerne les jeunes homards et la production d’œufs. Mais pour les homards adultes, nous avons l'impression que les impacts climatiques en termes de température particulièrement ne seront pas négatifs.

Adam Cook est un scientifique spécialiste du homard au ministère des Pêches et Océans. Photo : Radio-Canada

Ces résultats plutôt optimistes réjouissent Léonard Leblanc, président de la Coalition des pêcheurs du golfe en Nouvelle-Écosse: Ce sont des belles pour Clearwater et toutes les zones autour parce qu’elles vont récolter les oeufs de ces zones et des petits homards.

Clearwater Seafoods détient le monopole de la pêche extracôtière en Nouvelle-Écosse (zone 41).

D’après M. Leblanc, les conclusions de cette recherche pourraient même inciter des jeunes à joindre l’industrie de la pêche.

Puisque le plateau néo-écossais est isolé à certains endroits, le scientifique explique que la température de l’eau est plus froide, ce qui lui permet de résister aux augmentations de température causées par les changements climatiques.

Mauvaise nouvelle pour la baie de Fundy

Selon l'étude, la baie de Fundy est plus vulnérable aux aléas des changements climatiques.

Elle semble se réchauffer un peu plus rapidement, comme c'est aussi le cas dans une grande partie du golfe du Maine. Il est possible qu’elle subisse des conséquences négatives qui pourraient avoir une incidence sur les populations de homard plus rapidement que dans d'autres[zones de pêche du homard] , constate le scientifique Adam Cook.

Les deux scientifiques soulignent qu'il existe des incertitudes au sujet de leur étude, y compris l'impact du réchauffement des températures sur les prédateurs et les proies du homard, en particulier le petit zooplancton connu sous le nom de copépodes.

Avec les informations de CBC