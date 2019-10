Les hausses de salaire des employés de l'État ne dépasseront pas l'inflation, dit Legault

J’ai déjà dit que, dans notre cadre financier, ce qu’on avait prévu, c’est une augmentation équivalente à l’inflation, donc il faut respecter ce cadre financier , a commenté le premier ministre du Québec, vendredi, en marge d’une annonce faite dans sa circonscription de L’Assomption.

La CAQ a promis de remettre de l’argent dans le portefeuille des Québécois en baissant les taxes scolaires, en augmentant les allocations familiales, en réduisant les tarifs de garderie, et j’ai bien l’intention de respecter ces promesses-là. François Legault, premier ministre du Québec

François Legault a cependant indiqué qu’il allait laisser le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, mener les négociations pour le renouvellement du contrat de travail du demi-million d’employés de l’État.

Les conventions collectives se terminent le 31 mars prochain, donc il y a encore du temps pour négocier , a-t-il souligné.

Le premier ministre a cependant rappelé que son gouvernement compte augmenter le salaire des jeunes enseignants, en abolissant les premiers niveaux de l'échelle salariale actuelle, et accorder de plus importantes hausses salariales aux préposés aux bénéficiaires, afin de rendre le métier plus attractif.

Les préposés aux bénéficiaires vont avoir plus que l’inflation, mais c’est limité à ce groupe-là , a-t-il déclaré.

Le mois dernier, M. Legault avait lancé une mise en garde aux syndiqués des secteurs public et parapublic. Les surplus [de l'État] appartiennent aux Québécois; ils n'appartiennent pas aux groupes de pression; ils n'appartiennent pas aux syndicats , avait-il dit.

Des demandes pleinement justifiées, selon la FIQ

L'alliance FIQ-APTS, qui représente notamment des infirmières, des travailleuses sociales et d’autres travailleurs de la santé, a fait savoir jeudi qu’elle demande des hausses de salaire de 7,2 % pour chacune des trois années de la convention collective 2020-2023, soit 23,2 % au cumulatif.

Nos demandes sont loin d'être démesurées. Nos demandes sont justes et justifiées , a plaidé en entrevue avec La Presse canadienne Nancy Bédard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIS). Elle a rappelé que les médecins ont pour leur part été généreusement rétribués par Québec.

La dernière fois, on était en période d'austérité. On s'est contenté de 5,25 % sur cinq ans. Et, quelques mois plus tard, dans le domaine même de la santé, on était capable de donner des milliards à un groupe , a-t-elle déclaré.

Alors moi, je dis qu'à un moment donné, ce sont des choix du gouvernement. L'argent est au rendez-vous. On souhaite que le gouvernement puisse donner la juste part à nos professionnelles. […] C'est à notre tour maintenant. Nancy Bédard, présidente de la FIS

Les syndiqués attendent le retour du balancier , selon l'APTS

La présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Carolle Dubé, a affirmé pour sa part que les travailleuses dans les centres jeunesse et les établissements de services sociaux et de santé ont toutes subi les réformes du ministre Gaétan Barrette, en plus des restrictions budgétaires répétées.

Ces coupes et ces réformes ont entraîné une surcharge de travail, des listes d'attente, de l'épuisement, des congés de maladie et une pénurie de personnel, a-t-elle dit.

M. Legault, dans son discours inaugural, dans sa vision, dans ses priorités, il a déjà identifié le secteur de la santé et des services sociaux comme une grande priorité, avec l'importance du personnel. Je pense que nos gens sont en attente d'un retour du balancier en termes de reconnaissance de leur valeur , a souligné Mme Dubé.

Cette fois-ci, le contexte est différent. Ce gouvernement-là doit donner un coup de barre. Il doit se démarquer des gouvernements précédents , a-t-elle ajouté.

Le moment ne pourra pas être aussi bon que ce qu'il est actuellement. Il y a de l'argent disponible. On est dans un contexte où ça ne peut absolument plus continuer comme ça pour les ressources dans les établissements. Il en va de la santé des gens qu'on représente. Carolle Dubé, présidente de l'APTS

La FIQ et l'APTS sont les seules qui ont réussi, cette fois-ci, à former une sorte de front commun pour négocier ensemble leurs conditions salariales face à Québec.

Les trois grandes centrales syndicales (FTQ, CSN et CSQ) n'ont pas réussi à s'entendre et, exceptionnellement, il n'y a donc pas de front commun.

Outre l’alliance FIQ-APTS, la FTQ et la CSQ ont maintenant déposé leurs demandes au Conseil du Trésor. La CSN fera de même la semaine prochaine.

Le gouvernement du Québec déposera ses offres dans les semaines qui suivront, et le processus de négociation s'enclenchera par la suite.