Alexis Loiseau nommé directeur du développement des joueurs de l’Océanic

Le hockeyeur, qui avait entamé la saison au sein des Panthers de Nottingham, a annoncé sa retraite du hockey professionnel il y a trois semaines.

À titre de directeur du développement des joueurs, il aura comme tâche de repérer et d’encadrer les jeunes espoirs du hockey dans l’Est-du-Québec et de suivre les joueurs de l’Océanic.

Je suis vraiment heureux. L'Océanic représente vraiment beaucoup pour moi et de pouvoir retourner comme ça avec l'équipe avec qui j'ai passé quatre ans il n'y a pas si longtemps, c'est vraiment une belle fierté pour moi , dit le Madelinot de 25 ans.

Dans un communiqué, le directeur général et entraîneur-chef de l’équipe, Serge Beausoleil, se réjouit de cet « ajout de taille » dans l’équipe, soulignant au passage l’expérience et les connaissances de M. Loiseau dans le monde du hockey junior et professionnel.

Alexis Loiseau remplacera l’ancien joueur étoile de l’Océanic, Michel Ouellet, qui a quitté le poste qu’il occupait depuis 2014.

Il partagera son temps entre son nouveau rôle au sein de l’Océanic et ses études en administration et marketing à l’Université TÉLUQ.