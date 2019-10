Le restaurant du Domaine sera remplacé par une aire de service

Le concessionnaire qui offrait le service de restauration a décidé de cesser ses activités dès aujourd'hui.

Le conseiller en communications de la Sépaq, qui est propriétaire des bâtiments, se dit conscient de l'importance du lieu pour les automobilistes qui traversent la Réserve faunique.

C'est pourquoi elle va installer un bloc sanitaire avec des toilettes, à côté de la station d'essence. Un petit dépanneur qui offrira des denrées alimentaires de base sera aussi mis en place.

En ce qui nous concerne, on a appris assez récemment la décision du concessionnaire de mettre fin à ses opérations le 25 octobre, dit Simon Boivin. On a pris les moyens pour rapidement pallier à la situation. Pour être en mesure d'offrir un niveau de service intéressant dans le contexte temporaire actuel, on a l'impression que c'est pas mal la meilleure solution à laquelle on pouvait en arriver dans les circonstances.

Il s'agit d'une situation temporaire, puisque le ministère des Transports a l'intention de construire une nouvelle halte routière en bordure de la route 117.