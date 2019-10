Le gouvernement ontarien ferme la porte à une refonte des municipalités régionales

Cet examen du projet proposé en janvier était centré sur l'atteinte d'une gestion municipale efficace .

Mais le ministre des Affaires municipales Steve Clark affirme maintenant qu’une approche du haut vers le bas n’est pas la bonne façon de procéder avec cette réforme.

Il déclare que les communautés devraient décider par elles-mêmes en ce qui a trait à leur gouvernance, à la prise de décisions et à la délivrance de services.

La décision du gouvernement Ford d’analyser un possible changement de gestion au sein des municipalités régionales est survenue six mois après l’annonce de la réduction de la taille du conseil municipal de Toronto et après avoir aboli des élections des présidents du conseil des régions de Peel, York, Muskoka et Niagara pour les remplacer par des nominations unilatérales.

Le ministre Clark a aussi annoncé que la province investira 143 millions de dollars pour aider les municipalités à réduire les coûts dans le long terme.