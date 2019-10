L'expérience immersive de Dr Seuss en première nord-américaine à Toronto

Si le Chat chapeauté et le Grinch vous disent quelque chose, vous reconnaîtrez sans doute l'univers de Dr Seuss, ce prolifique auteur et illustrateur d'histoires pour enfants aux États-Unis, lors de « The Dr Seuss Experience ». Cette exposition immersive sur les œuvres de l'auteur, qui s'étend sur près de 1400 mètres carrés, débarque dans la région de Toronto.