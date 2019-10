Mort annoncée des Katacombes, mythique salle de spectacle montréalaise

« Après 13 ans et près de 200 spectacles présentés devant plus de 350 000 personnes, la coopérative Les Katacombes doit fermer ses portes à la fin de l’année », peut-on lire dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Comme pour le Divan Orange, une autre scène phare du monde musical montréalais qui a dû mettre la clé dans la porte l’an dernier, des difficultés financières expliquent la fermeture.

La salle est située en plein cœur du centre-ville de Montréal, au croisement des rues Ontario et Saint-Laurent, un secteur qui connaît un important développement immobilier. Le centre-ville est hyper cher et les taxes sont beaucoup trop hautes , explique la coopérative.

Pour dire adieu à cette salle de spectacle mythique, plusieurs concerts auront lieu avant le 31 décembre 2019.

Des membres de la coopérative disent avoir d'autres projets sans toutefois en dévoiler plus précisément la nature. Ils demandent aux spectateurs et spectatrices de « [respecter] la place et le voisinage » lors des spectacles à venir, afin qu'ils puissent conserver de bonnes relations avec le voisinage, la Ville de Montréal et les instances gouvernementales, disant avoir « besoin d'appui dans le cas d'un éventuel projet ».