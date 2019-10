Une première cohorte de diplômés autochtones en techniques policières

Neuf étudiants ont complété avec succès leur attestation d'études collégiales en Techniques policières (Autochtones) au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et ont reçu leur diplôme.

Au départ, 15 étudiants étaient inscrits et, au terme de la formation, 4 étudiantes et 5 étudiants cris, de plusieurs communautés du Nord-du-Québec, ont terminé le parcours.

Jenna Bearskin, jeune étudiante crie, fait partie de ces diplômés.

Au début c'est difficile, mais ça devient plus facile en se rapprochant de la fin. On se rend compte de la rapidité du programme. La prochaine étape c'est entrer à Nicolet , a affirmé Jenna Bearskin.

Cette formation a été mise sur pied à la demande du gouvernement de la Nation Crie, qui peinait à trouver des policiers pour assurer le service sur son territoire.

Le programme, donné en anglais, est semblable au parcours des agents que l'on retrouve dans d'autres corps policiers de la province, à quelques nuances près.

Ils ont 15 semaines à faire à Nicolet pour de la formation et des stages, mais un peu plus adaptés aux questions autochtones pour certaines parties de leur formation , a précisé Anne Bureau, enseignante et coordonnatrice.

Prêts à travailler

Cette première cohorte a complété 900 heures de formation et se dirige maintenant vers Nicolet, l'École nationale de police du Québec.

Quand ils vont terminer Nicolet, ils recevront une attestation générale de police, ils pourraient aller partout, mais de la manière dont le programme est organisé, et pour la majorité, ils sont déjà embauchés par l'organisation policière crie. Ils s'en vont donc directement travailler pour l'organisation policière crie , a ajouté Anne Bureau.

Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue voit dans ce partenariat un exemple concret de réussite et de diplomation des Autochtones en éducation postsecondaire.