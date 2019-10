Martin Couturier Gagné a enfin acheté sa fourgonnette adaptée

Après deux ans et demi à chercher du financement pour se procurer un véhicule adapté, Martin Couturier Gagné a gagné son pari. Le jeune homme qui souffre du spina bifida pourra enfin jouir d'une autonomie qu'il espère depuis longtemps.

Pour arriver à ses fins, le jeune Louperivois a organisé de nombreuses soirées de jeux vidéo au profit de sa campagne de socio-financement pour laquelle il a réussi à amasser plus de 20 000 $.

Après deux ans et demi à mettre beaucoup d'énergie sur ce projet, je peux vous dire que je suis très heureux que ça se concrétise. Évidemment, je veux remercier ceux qui ont contribué à ma campagne , dit Martin.

L'achat de ce nouveau véhicule tombe à point. Non seulement Martin pourra finalement passer un hiver plus confortable mais l'achat de sa fourgonnette se fait lors d'une journée toute particulière.

Je me suis rendu compte, un peu par hasard, que le 25 octobre est la journée mondiale de sensibilisation au spina bifida. Disons que ça tombe bien! Martin Couturier Gagné

Martin Couturier Gagné signe le contrat de vente de sa fourgonnette. Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Accompagné de ses proches, le jeune Louperivois était tout sourire lorsqu'il a mis la main sur les clés de sa fourgonnette.

J'étudie maintenant à l'UQAR (Université du Québec à Rimouski) en psycho-sociologie des relations humaines. La fourgonnette va me permettre de visiter ma famille, à Rivière-du-Loup, en plus de me trouver du travail sans devoir dépendre d'un transport en commun , ajoute Martin.