Kanye West est persuadé de devenir président des États-Unis, un jour

En entrevue pour la sortie de son nouvel album et de son film qui portent le même nom Jesus Is King, le rappeur Kanye West a déclaré qu’il était assuré de devenir président des États-Unis.

Dans une longue entrevue accordée à Zane Lowe de Beats 1 Show, une émission d'Apple Music, l'artiste américain de 42 ans a abordé nombre de sujets allant de la pornographie à Donald Trump.

Et il a assuré qu'il serait un jour à la Maison-Blanche. Il viendra un temps où je serai le président des États-Unis, et je me souviendrai de tout fondateur qui n'aura pas été capable de comprendre culturellement ce que nous faisions , a-t-il dit. On ignore à qui il se référait.

Kanye West a par ailleurs déclaré qu'il avait demandé à ceux qui ont collaboré à son neuvième album de studio de s'abstenir de relations sexuelles hors mariage.

Il a confié avoir souffert autrefois d'une dépendance à la pornographie et au sexe dont il s'est depuis débarrassé. Certains se noient dans les drogues, et moi je me suis noyé dans ma dépendance: le sexe , a-t-il dit.

Son nouvel album en retard

Kanye West a dévoilé son film IMAX intitulé Jesus Is King, dans lequel on peut voir une chorale gospel chanter au cratère Roden, dans le désert de l'Arizona.

Kanye West a présenté son nouvel album et nouveau film « Jesus Is King » le 23 octobre en Californie. Photo : getty images for aba / Kevin Winter

L’album du même nom devait aussi sortir ce vendredi. En matinée, toutefois, l'album n'était toujours pas disponible. Sur Twitter, la nuit dernière, l'artiste a remercié ses admirateurs et admiratrices pour leur patience et leur loyauté, indiquant qu'il travaillait toujours sur certaines chansons. Nous n'irons pas dormir tant que cet album ne sera pas sorti! , a-t-il écrit.

L'artiste a présenté le film de 35 minutes lors d'un événement, mercredi, à Inglewood, en Californie, où il a également tenu une séance d'écoute pour son neuvième album.

« Jesus is King », le nouvel album de Kanye West Photo : Kanye West

Le film est divisé en section avec six versets de la Bible. On y voit l'intérieur de l'immense œuvre d'art de James Turrell au cratère Roden, alors que Kanye West et sa chorale interprètent des succès gospel et des versions modifiées de ses chansons.

Lors de l’entrevue avec Apple Music, Kanye West a aussi annoncé qu'il allait sortir un autre album autour de Noël intitulé Jesus Is Born.

Jesus Is King est décrit comme contenant un fort message évangélique. L'album sort après une année où Kanye West a parcouru les États-Unis pour jouer dans des services religieux dominicaux.