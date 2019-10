Début des démarches en justice pour bloquer les coupes forestières au lac Kénogami

Les opposants et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ont plaidé leur cause mercredi au palais de justice de Chicoutimi dans une requête en sursis.

Rappelons que le ministère prévoit couper environ 500 000 mètres cubes de bois dans le secteur du lac Kénogami d’ici deux ans pour contrer les ravages de la tordeuse des bourgeons de l’épinette.

Les opposants demandent au tribunal d'interdire les coupes d’arbres le temps que la cause soit entendue.

Une course contre la tordeuse

Le ministère, de son côté, rappelle que la coupe devra débuter rapidement pour contrer l’impact de l’insecte sur les parterres de coupe infestés.

Un papillon de la tordeuse des bourgeons de l'épinette sur une feuille. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Cette tordeuse a un impact majeur parce qu’elle détruit la forêt et si on n’intervient pas dans les trois années, automatiquement la forêt va mourir et il n’y aura plus de valeur économique sur ce bois , indique le ministre des Forêts, Pierre Dufour.

De passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le ministre n’a cependant pas voulu commenter directement la cause en justice.

D'après les informations de Gilles Munger